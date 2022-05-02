В США заявили о желании «стратегического провала» для России на Украине
США нацелились на то, чтобы военная операция на Украине обернулась для России «стратегическим провалом», заявила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер.
«Цель правительства США <...> заключается в том, чтобы этот кризис завершился стратегическим провалом для России», — сказала она.
Среди неудач, которые Москва, по мнению американской стороны, должна потерпеть, Уолландер назвала военную, политическую и экономическую (санкции, в первую очередь экспортные ограничения).
Помимо того, Запад будет добиваться привлечения российского руководства к ответственности перед своими гражданами и мировым сообществом. Помощник отметила, что «ставки высоки»: они «касаются глобальной стабильности и безопасности».
25 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Россия «была настолько ослаблена, что не смогла бы больше сделать то, что она сделала», и чтобы у нее не было возможности «восстановить военный потенциал», сообщал телеканал CNN.
Глава российского МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, говорил, что у Запада не получится ослабить Россию, и выражал уверенность, что стране удастся перенастроить экономику и обезопасить себя «от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем». По его словам, действия Москвы на Украине стали поводом «для введения массированных ограничительных мер против России, ее юридических и физических лиц». При этом западные страны не скрывают, что стремятся к «удушению» российской экономики, «подрыву ее конкурентоспособности, блокированию дальнейшего поступательного развития страны».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее целью защиту жителей Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию». Москва не собирается оккупировать соседнее государство, утверждал он.
Накануне Лавров назвал целью военных действий «обеспечение безопасности людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации».