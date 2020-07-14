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Политика ,  
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В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны

Бывший сотрудник Минобороны Реза Асгари передавал ЦРУ информацию об иранских ракетах, сообщили власти страны
Реза Асгари
Реза Асгари (Фото: Fars News / Reuters)

В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили бывшего сотрудника Министерства обороны Резу Асгари. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили, передает агентство Tasnim.

«На прошлой неделе мы казнили сотрудника Минобороны в отставке. Он вышел на пенсию в 1995 году, а затем начал сотрудничать с ЦРУ и продал часть разведданных, которые он имел по нашим ракетам», — заявил Голам Хосейн Эсмаили.

Помимо Асгари, к смертной казни в Иране был приговорен мужчина по имени Махмуд Мусави-Маджда. Сначала его арест связывали с тем, что он якобы мог раскрыть военным США и Израиля местоположение высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в начале января в результате авиаудара США в Багдаде. Однако затем СМИ выдвинули другую версию. По данным агентства Tasnim, в Сирии Мусави-Маджда связывался с иранскими советниками и затем продавал информацию разведывательным службам Израиля и США.

Когда пройдет казнь Мусави-Маджды, неизвестно.

В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне
Общество
Фото: Stephen Lam / Reuters

В июне 2019 года в Иране за шпионаж в пользу ЦРУ и правительства США казнили бывшего подрядчика Минобороны Джалала Хаджизавара. Его бывшую жену тогда приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в соучастии в шпионской деятельности.

Еще одного жителя Ирана приговорили к смертной казни за сотрудничество с ЦРУ в феврале. Мужчину по имени Амира Рахимпура обвинили в попытке передать американской разведке информацию об атомной программе Тегерана.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Иран, смертная казнь, ЦРУ
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