В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны

Бывший сотрудник Минобороны Реза Асгари передавал ЦРУ информацию об иранских ракетах, сообщили власти страны

Реза Асгари (Фото: Fars News / Reuters)

В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили бывшего сотрудника Министерства обороны Резу Асгари. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голам Хосейн Эсмаили, передает агентство Tasnim.

«На прошлой неделе мы казнили сотрудника Минобороны в отставке. Он вышел на пенсию в 1995 году, а затем начал сотрудничать с ЦРУ и продал часть разведданных, которые он имел по нашим ракетам», — заявил Голам Хосейн Эсмаили.

Помимо Асгари, к смертной казни в Иране был приговорен мужчина по имени Махмуд Мусави-Маджда. Сначала его арест связывали с тем, что он якобы мог раскрыть военным США и Израиля местоположение высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в начале января в результате авиаудара США в Багдаде. Однако затем СМИ выдвинули другую версию. По данным агентства Tasnim, в Сирии Мусави-Маджда связывался с иранскими советниками и затем продавал информацию разведывательным службам Израиля и США.

Когда пройдет казнь Мусави-Маджды, неизвестно.