В Иране вынесли смертный приговор за шпионаж в пользу ЦРУ

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Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже и сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США Амира Рахимпура, передает агентство Tasnim.

Как поясняет агентство, Рахимпура обвинили в попытке передать американской разведке информацию об атомной программе Тегерана. По словам представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили, которого цитирует Tasnim, недавно были осуждены два других шпиона ЦРУ, которые работали под видом благотворителей, они получили сроки в пять и десять лет тюремного заключения соответственно.

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