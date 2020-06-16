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В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне

Будут казнены четыре человека, которых признали виновными в изнасилованиях и убийствах детей. Казни пройдут в июле и августе

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года. Четверо осужденных будут казнены в июле и августе, сообщает Министерство юстиции США.

Всех четверых признали виновными в убийствах детей, двоих из них также признали виновными в изнасилованиях своих жертв.

Трое преступников будут казнены в период с 13 по 17 июля, еще один — 28 августа.

По словам генпрокурора США Уильяма Барра, в отношении осужденных было проведено полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами США. «Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей судебной системой», — сказал Барр.

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Казни должны были состояться еще в 2019 году, однако не были приведены в исполнение из-за решения районного суда, говорится на сайте Минюста. Позже Апелляционный суд США в округе Колумбия отменил запрет районного суда, что позволило федеральным властям возобновить смертную казнь.

Смертная казнь применяется в США в некоторых штатах. Так, по данным НКО Death Penalty Information Center, в 2019 году были казнены 22 человека. Казни прошли в штатах Алабама, Джорджия, Теннеси, Флорида, Миссури, Южная Дакота. Почти все осужденные были казнены путем инъекций.

Автор: Мария Лисицына
Теги: смертная казнь
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