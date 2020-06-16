В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне

Будут казнены четыре человека, которых признали виновными в изнасилованиях и убийствах детей. Казни пройдут в июле и августе

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года. Четверо осужденных будут казнены в июле и августе, сообщает Министерство юстиции США.

Всех четверых признали виновными в убийствах детей, двоих из них также признали виновными в изнасилованиях своих жертв.

Трое преступников будут казнены в период с 13 по 17 июля, еще один — 28 августа.

По словам генпрокурора США Уильяма Барра, в отношении осужденных было проведено полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами США. «Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей судебной системой», — сказал Барр.