В Сирии террористы подорвали российский патруль

Боевики второй раз за месяц атаковали патруль с российскими и турецкими военными на трассе М-4. При подрыве фугаса оказались ранены трое военнослужащих российской военной полиции

Российский военный патруль в Сирии (Фото: Baderkhan Ahmad / Reuters)

В Сирии террористы взорвали бомбу на пути следования российского патруля, несколько военнослужащих ранены. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в РБК.

Видео: Conflicts/Twitter

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Патрулирование проводилось совместно с турецкими военными. Взрыв произошел утром 14 июля, в 8:20 мск. Автоколонна в это время находилась на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха, в южной части зоны деэскалации Идлиб.

При подрыве фугаса оказался поврежден российский бронетранспортер. Бронемашина турецкой армии также пострадала при взрыве, в ее экипаже есть раненые.

«Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района», — сообщили в центре.