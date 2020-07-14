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Операция в Сирии ,  
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В Сирии террористы подорвали российский патруль

Боевики второй раз за месяц атаковали патруль с российскими и турецкими военными на трассе М-4. При подрыве фугаса оказались ранены трое военнослужащих российской военной полиции
Российский военный патруль в Сирии
Российский военный патруль в Сирии (Фото: Baderkhan Ahmad / Reuters)

В Сирии террористы взорвали бомбу на пути следования российского патруля, несколько военнослужащих ранены. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в РБК.

Видео: Conflicts/Twitter
Видео: Conflicts/Twitter
Видео

Патрулирование проводилось совместно с турецкими военными. Взрыв произошел утром 14 июля, в 8:20 мск. Автоколонна в это время находилась на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха, в южной части зоны деэскалации Идлиб.

При подрыве фугаса оказался поврежден российский бронетранспортер. Бронемашина турецкой армии также пострадала при взрыве, в ее экипаже есть раненые.

«Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района», — сообщили в центре.

Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали помощь медики. Угрозы их жизням нет.

В Сирии российский бронетранспортер получил повреждения из-за взрыва
Общество
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Это уже вторая атака на российских и турецких военных за последний месяц в этом районе. О предыдущей атаке на патруль с российскими военными на трассе М-4 неподалеку от населенного пункта Эриха Минобороны сообщало 16 июня. Тогда на пути колонны также подорвали фугас. Российский бронетранспортер «получил незначительные повреждения», личный состав патруля не пострадал, сообщали в ведомстве.

27 мая на трассе М-4 боевики подорвали фугас у турецкой бронемашины, один турецкий военный погиб. Российские военные сообщили, что к взрыву были причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).

О совместном патрулировании трассы М-4, которая связывает города Латакия и Алеппо, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились на встрече, которая прошла в Москве 5 марта. Военные двух стран должны были пройти по маршруту от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хавра. На переговорах президенты также условились создать коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сирия, террористы
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