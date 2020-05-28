Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 27 мая, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 27 мая, 14:59
Рогозин назвал «чудовищной» идею Илона Маска бомбардировать Марс Технологии и медиа, 01:04 В Москве умер 71 пациент с коронавирусом Общество, 00:46 Чемпион мира заявил о невыплатах зарплаты в клубе Ротенберга Спорт, 00:42 Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе Политика, 00:30 Грызлов заявил о срыве Киевом переговоров по Донбассу Политика, 00:18 Меркель назвала условие снятия санкций с России Политика, 00:08 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 00:06 Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии Финансы, 00:00 В Совфеде обвинения США по Ливии назвали глупостью Политика, 27 мая, 23:58 В США от коронавируса умерли более 100 тыс. человек Общество, 27 мая, 23:46 В США из-за погоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос Технологии и медиа, 27 мая, 23:25 «Полюс» сообщил о повреждениях в палаточном лагере для вахтовиков с COVID Общество, 27 мая, 23:24 Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом Политика, 27 мая, 22:57 В Москве задержали адвоката из ОПГ по делу на 250 млн руб. Общество, 27 мая, 22:46
Новости без коронавируса ,  
0 

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России). Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон российского Минобороны.

По данным ведомства, 27 мая колонна турецкого военного патруля совершала марш по трассе М-4 на территории Идлибской зоны деэскалации.

Около 10:40 по местному времени (совпадает с московским) в районе населенного пункта Инкзик во время движения колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

В результате взрыва один турецкий военный получил множественные осколочные ранения. Его эвакуировали в Турцию, однако он погиб.

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии
Общество
Конвой формирования &laquo;Сирийские демократические силы&raquo; в провинции Дейр-эз-Зор

Ранее 27 мая сирийское агентство SANA сообщало, что автоколонна военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» подверглась атаке неизвестных.

Нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты. В результате атаки пострадали трое военнослужащих США и пятеро сирийских бойцов. Их доставили на американскую военную базу рядом с Хасаки. При этом в Пентагоне информацию о нападении на своих военных и их ранение опровергли.

Теги: Сирия, теракт, патруль
Материалы по теме
СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии
Общество
СМИ сообщили о 20 раненых при взрыве на северо-западе Сирии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter