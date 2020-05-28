Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России). Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон российского Минобороны.

По данным ведомства, 27 мая колонна турецкого военного патруля совершала марш по трассе М-4 на территории Идлибской зоны деэскалации.

Около 10:40 по местному времени (совпадает с московским) в районе населенного пункта Инкзик во время движения колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

В результате взрыва один турецкий военный получил множественные осколочные ранения. Его эвакуировали в Турцию, однако он погиб.