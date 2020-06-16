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В Сирии российский бронетранспортер получил повреждения из-за взрыва

В Сирии боевики подорвали взрывное устройство на маршруте совместного патрулирования российских и турецких военных сил, пострадал российский бронетранспортер. Об этом говорится в сообщении официального представителя Минобороны, генерал-майора Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4», — заявил он. Конашенков отметил, что в результате российский бронетранспортер «получил незначительные повреждения», личный состав патруля не пострадал. Вся техника и военнослужащие вернулись на место дислокации.

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Турецко-российский военный патруль на трассе М-4

В мае боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России) с помощью самодельного устройства подорвали машину турецкого военного патруля в провинции Идлиб. В результате множественных осколочных ранений погиб один военнослужащий.

Теги: Сирия, Минобороны, подрыв, боевики
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