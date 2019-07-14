Украинский Центризбирком показал лицо идущего в Раду Дарта Вейдера

Житель Киева баллотируется в депутаты по избирательному округу № 135 в Одессе

Дарт Викторович Вейдер (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Центризбирком на своем сайте опубликовал фото кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, в том числе Дарта Викторовича Вейдера.

Кандидата выдвинула партия «Блок Дарта Вейдера». Он родился и живет в Киеве, является директором ООО «Темная сторона силы». На выборы Вейдер баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе. Свою кандидатуру он выдвинул в конце июня.

Также на сайте опубликовано фото Юрия Тимошенко, которого лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко требовала снять с президентских выборов. ЦИК обнародовала и фотографии восьми кандидатов с фамилией нынешнего президента республики — Зеленский. Это Владимир, Василий, Олег, Николай, два Александра, Сергей и Ярослав Зеленские.

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Общественное движение «Честно» на своем сайте заявило, что фотографии кандидатов были опубликованы после их обращения. «Отныне украинцы смогут, в частности, увидеть, как выглядят технические кандидаты и «клоны» известных кандидатов», — указывается в сообщении.