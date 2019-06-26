Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборы в Раду

Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборы в Раду

Житель Киева Дарт Вейдер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Верховную раду. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве. Уточняется, что у него нет судимости. Вейдер является директором ООО «Темная сторона силы». Кандидат баллотируется от партии «Блок Дарта Вейдера» на избирательном округе №135 в Одессе.

В 2014 году ЦИК отказала первому заместителю главы «Интернет-партии Украины» Дарту Алексеевичу Вейдеру в регистрации кандидатом в президенты. Тогда комиссия выявила подделку предоставленных документов, а также невнесение денежного залога в объеме 2,5 млн грн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады из-за низкого уровня доверия граждан к депутатам. Досрочные выборы состоятся 21 июля.