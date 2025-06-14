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Политика ,  
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КСИР назвал сроки ответной операции против Израиля

Операция против Израиля «Правдивое обещание 3» продлится «столько, сколько потребуется», рассказал Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Tehran Times.

Тегеран нанес удары по израильским военным центрам и авиабазам, а также военно-промышленным объектам.

Командующий КСИР, генерал Ахмад Вахиди заявил, что иранские военные атаковали более 150 целей, включая авиабазы, где размещались истребители F-35, F-16 и F-15. По его словам, среди целей были авиабаза Тель-Ноф неподалеку от Тель-Авива, также авиабазы Наватим и Ода.

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Операция, которую Израиль начал 13 июня, связана с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия (Иран отрицает обвинения в стремлении его создать). ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты и места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаняху также объявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется».

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля.

Иран провел ракетную атаку на Израиль в четыре волны. Число пострадавших в Израиле превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.

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Полина Минаева
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