Медведев назвал имя упомянутого Путиным посредника по Украине

Нафтали Беннет и Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет был в Москве в марте 2022 года и обсуждал с российскими президентом урегулирование украинского конфликта, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выступая в МИДе 14 июня, президент Владимир Путин рассказал о визите в Москву западного политика, который предложил посредничество в мирном решении конфликта. Глава государства не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой руководства Германии и Франции, а также представителей США.

«Кстати, упомянутый Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — это не кто иной как израильский премьер Нафтали Беннет», — написал Медведев на странице во «ВКонтакте».

По словам зампреда, Беннет после отправился в Киев и предложил украинским властям «компромиссный план», однако его не выслушали, а назвали «агентом Кремля».

Беннет занимал пост премьер-министра Израиля с июня 2021 по июль 2022 года.

РБК направил запрос Нафтали Беннету.

Зимой 2023 года Беннет в интервью Channel 12 также поделился подробностями диалога с Путиным в марте 2022 года. По его словам, он спросил российского президента, собирается ли он убивать украинского президента Владимира Зеленского. Тот ответил, что не будет этого делать. Сразу после экс-премьер позвонил Зеленскому и передал слова российского президента.