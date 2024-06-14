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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино обрушился подъезд дома после обстрела

Сюжет
Военная операция на Украине
На кадрах с места происшествия видно, что обрушился подъезд пятиэтажки, по данным телеграм-каналов — 15 квартир. Губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших, SHOT пишет о двух погибших
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекино в Белгородской области после обстрела обрушился подъезд жилого дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы выехали на место», — сообщил он.

На фото, опубликованным главой региона, виден пожар в пятиэтажном доме.

В Шебекино обрушился подъезд дома после обстрела
Video

Местное управление МЧС сообщило об обстреле города примерно в 15:30 мск. В ведомстве рассказали, что с пятого этажа поврежденного дома эвакуированы два человека.

По данным телеграм-канала SHOT, погибли два человека, обрушилось 15 квартир. Baza сообщает о семи пострадавших.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Белгородской области и в пресс-службу Минздрава Белгородской области.

Ночью на окраине Шебекино произошел взрыв. Гладков сообщал, что в результате него никто не пострадал, но были повреждены 10 частных домов и автомобиль.

В Луганске при ударе ВСУ обрушился подъезд жилого дома
Политика
Фото:glava_lnr_info / Telegram

Около месяца назад, 12 мая, обрушение подъезда дома из-за украинского удара произошло в Белгороде. Часть десятиэтажки по адресу ул. Щорса 55а рухнула из-за попадания фрагмента сбитой ракеты «Точка-У». Погибли 17 человек, пострадали 20, среди них был полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Кроме того, во время повторного обрушения получили травмы несколько спасателей.

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При участии
Виктория Хабарова
Белгородская область Шебекино обстрел обрушение жилого дома Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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