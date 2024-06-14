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Политика ,  
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В Кишиневе отказались принять самолет с оппозиционерами из блока «Победа»

Молдавские оппозиционеры возвращались со съезда блока «Победа» в Москве через Ереван. Рейс направили в Бухарест, там пассажиров высадили, объяснив это получением сообщения о бомбе на борту
Фото: Вадим Денисов / ТАСС
Фото: Вадим Денисов / ТАСС

В Кишиневе отказались принимать рейс из Еревана, на котором из Москвы летели участники съезда молдавского оппозиционного блока «Победа», сообщает «Sputnik Молдова».

О том, что самолет авиакомпании FlyOne сначала перенаправили в Бухарест, также сообщает Point.md. В столице Румынии, пишет Sputnik, несколько человек с борта вывела местная пограничная полиция, пассажирам разрешили покинуть воздушное судно. О том, что пассажиров высадили, сообщает и Point.md, портал пишет, что это сделали из-за сообщения о бомбе на борту.

На табло кишиневского аэропорта говорится, что рейс из армянской столицы этой авиакомпании, который должен был прибыть в 16:40 (время совпадает с мск), задержан до 22:40. По данным Sputnik, в Бухарест был перенаправлен другой самолет.

Один из лидеров блока Марина Таубер направила депутатский запрос в Дирекцию гражданской авиации, чтобы получить разъяснения по поводу ситуации с самолетом, пишет Sputnik.

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Илан Шор

21 апреля в Москве прошел первый съезд оппозиционных депутатов республики, на котором беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Его члены выступают против действующего президента страны Майи Санду. Ее Шор обвинил в узурпации власти.

Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие членов парламента в Москве, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной. При возвращении в Молдавию участники съезда тоже столкнулись с проблемами: некоторых на несколько часов задержали в аэропорту.

Второй съезд проходил в российской столице в минувшее воскресенье, 9 июня. Sputnik пишет, что в нем приняли участие в общей сложности 4 тыс. человек, из них около 1 тыс. — непосредственно делегаты форума.

«Наше будущее здесь и сейчас, сегодня и завтра — с Россией, в составе Евразийского союза», — заявил Шор на съезде.

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Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кишинев Илан Шор Молдавия Ереван Бухарест

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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