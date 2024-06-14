 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Эксперты рассказали о недостающем столпе НАТО

Foreign Affairs: европейским членам НАТО нужно укрепить военную мощь
Европейским членам НАТО следует укрепить военный потенциал, улучшить координацию закупок вооружений и оборонной политики, а сейчас они не готовы перенять от США «бремя защиты» Европы в случае угрозы, считают авторы Foreign Affairs
Фото: George Calin / Reuters
Фото: George Calin / Reuters

Трансатлантическая безопасность построена на двух столпах: военной мощи США и военной мощи Европы, говорится в статье экспертов Матье Друана и Шона Монагена из Центра стратегических и международных исследований и Джима Таунсенда из Центра новой американской безопасности для Foreign Affairs.

Если Соединенные Штаты не смогут исполнять свои обязанности перед НАТО или будут вынуждены перебросить свои силы на другие театры военных действий, «бремя защиты» Европы ляжет на страны континента, но сейчас они не готовы к такой ответственности, считают авторы. Сейчас в европейских странах альянса дислоцированы около 80 тыс. американских военных, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», говорил президент США Джо Байден (российский президент Владимир Путин считает «сбрендившими» тех, кто говорит об угрозе нападения России на НАТО).

Хотя европейские власти увеличивают инвестиции в оборону, некоторые члены альянса все еще не достигают целевого показателя в 2% ВВП (сейчас это условие выполняют 18 членов НАТО из 32, в том числе Польша, Латвия, Литва и Эстония). Помимо того, запасы оружия в некоторых странах истощились на фоне поставок Украине.

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Политика
Фото:Tamir Kalifa / Getty Images

Усилить безопасность можно только за счет укрепления европейского столпа НАТО, под которым авторы понимают усилия всех стран по поддержанию обороны Европы; это «должно стать целью, к которой следует стремиться, а не от которой нужно уклоняться», говорится в статье.

Помимо увеличения военных расходов странам ЕС нужно улучшить координацию закупок вооружений, чтобы устранить наиболее серьезные пробелы в противовоздушной и противоракетной обороне, нехватку оружия большой дальности, средств наблюдения и подавления. В дальнейшем им необходимо инвестировать в развитие искусственного интеллекта, кибер-, космических и гиперзвуковых технологий, «чтобы сохранить качественное преимущество над Россией».

Европейским членам НАТО также следовало бы улучшить координацию оборонной политики, считают авторы. Во времена холодной войны этой задачей занималась группа из десяти стран, а сегодня обновленную «Еврогруппу» могли бы возглавить Франция, Германия и Великобритания как «три наиболее боеспособные» страны.

В июне после торжественной церемонии в Нормандии по случаю 80-летия со дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции Эмманюэль Макрон и Джо Байден приняли фрако-американскую дорожную карту, где среди прочего говорится о важности укрепления стратегического партнерства НАТО и ЕС и европейской обороны, которая «лежит в основе европейского столпа трансатлантической безопасности».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Европа НАТО оборона

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
НАТО проспонсировало разработку автономных боевых роботов в Германии
Политика
Генсек заявил об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву
Политика
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Подъезд жилого дома обрушился в Шебекино. Видео Политика, 16:32
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов Инвестиции, 16:29
Как свежие контрсанкции повлияли на денежные зачеты с нерезидентами Pro, 16:25
Кадры с места обрушения подъезда дома в Шебекино Политика, 16:24
В работе Avito произошел сбой Технологии и медиа, 16:18
СК возбудил уголовное дело за экскурсию на крышу в Петербурге Общество, 16:18
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 16:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Щербакова опровергла роман с футболистом Спорт, 16:05
От $200 тыс. до $1 млн. Как Bernstein объясняет цели для курса биткоина Крипто, 16:05
СК завел уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Благовещенске Общество, 16:03
Джорджа Мелони принимает саммит G7 в Апулии. Фотогалерея Политика, 16:03 
В Италии арестован предполагаемый пособник в побеге Артема Усса Общество, 16:00
Чего боится бизнес в новых ИТ-технологиях РБК и Millennium, 15:59
В Кишиневе отказались принять самолет с оппозиционерами из блока «Победа» Политика, 15:58