Эксперты рассказали о недостающем столпе НАТО

Европейским членам НАТО следует укрепить военный потенциал, улучшить координацию закупок вооружений и оборонной политики, а сейчас они не готовы перенять от США «бремя защиты» Европы в случае угрозы, считают авторы Foreign Affairs

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Трансатлантическая безопасность построена на двух столпах: военной мощи США и военной мощи Европы, говорится в статье экспертов Матье Друана и Шона Монагена из Центра стратегических и международных исследований и Джима Таунсенда из Центра новой американской безопасности для Foreign Affairs.

Если Соединенные Штаты не смогут исполнять свои обязанности перед НАТО или будут вынуждены перебросить свои силы на другие театры военных действий, «бремя защиты» Европы ляжет на страны континента, но сейчас они не готовы к такой ответственности, считают авторы. Сейчас в европейских странах альянса дислоцированы около 80 тыс. американских военных, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», говорил президент США Джо Байден (российский президент Владимир Путин считает «сбрендившими» тех, кто говорит об угрозе нападения России на НАТО).

Хотя европейские власти увеличивают инвестиции в оборону, некоторые члены альянса все еще не достигают целевого показателя в 2% ВВП (сейчас это условие выполняют 18 членов НАТО из 32, в том числе Польша, Латвия, Литва и Эстония). Помимо того, запасы оружия в некоторых странах истощились на фоне поставок Украине.

Усилить безопасность можно только за счет укрепления европейского столпа НАТО, под которым авторы понимают усилия всех стран по поддержанию обороны Европы; это «должно стать целью, к которой следует стремиться, а не от которой нужно уклоняться», говорится в статье.

Помимо увеличения военных расходов странам ЕС нужно улучшить координацию закупок вооружений, чтобы устранить наиболее серьезные пробелы в противовоздушной и противоракетной обороне, нехватку оружия большой дальности, средств наблюдения и подавления. В дальнейшем им необходимо инвестировать в развитие искусственного интеллекта, кибер-, космических и гиперзвуковых технологий, «чтобы сохранить качественное преимущество над Россией».

Европейским членам НАТО также следовало бы улучшить координацию оборонной политики, считают авторы. Во времена холодной войны этой задачей занималась группа из десяти стран, а сегодня обновленную «Еврогруппу» могли бы возглавить Франция, Германия и Великобритания как «три наиболее боеспособные» страны.

В июне после торжественной церемонии в Нормандии по случаю 80-летия со дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции Эмманюэль Макрон и Джо Байден приняли фрако-американскую дорожную карту, где среди прочего говорится о важности укрепления стратегического партнерства НАТО и ЕС и европейской обороны, которая «лежит в основе европейского столпа трансатлантической безопасности».