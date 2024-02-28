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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона»

В Москве заочно арестовали главу «Грузинского национального легиона» Мамулашвили
Сюжет
Военная операция на Украине

Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили (также известен как Мамука Мамулашвили), передает «РИА Новости» со ссылкой на суд.

Мамулашвили арестовали на два месяца, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

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Мамулашвили — гражданин Грузии. Дело против него возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 359 УК (вербовка наемников и участие в вооруженном конфликте в этом качестве) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения). По первой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы, по второй — до шести лет.

«Грузинский легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороны Вооруженных сил страны (ВСУ). Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников из этого формирования. Следствие полагает, что Мамулашвили создал его на территории Украины, стал лидером объединения и вовлек в его деятельность не менее 24 граждан Грузии в качестве наемников.

Кроме того, отмечали в Следственном комитете, в сети размещено интервью Мамулашвили журналисту одного из изданий с призывами к «деструктивным и насильственным действиям, вплоть до уничтожения, российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине».

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