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Политика ,  
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В Москве арестовали предпринимателя по делу о призывах к терроризму

В Москве арестовали бизнесмена за призывы к терроризму во «ВКонтакте»

Перовский районный суд Москвы отправил в СИЗО предпринимателя Сергея Балтрушевича за призывы к терроризму, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Балтрушевич обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. По данным следователей, обвиняемый в новостном паблике «Nº — Новости Дня» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал призывы к террористической деятельности в Москве. Балтрушевича арестовали до 22 июля 2024 года.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что 28-летнего предпринимателя задержали еще 11 мая, в полиции заявили, что он приставал к неизвестному ему человеку, громко ругался матом и размахивал руками. После двух суток в отделе Балтрушевич дал признательные показания, суд оштрафовал его на 1 тыс. руб.

На выходе из суда его снова задержали и повезли в другой суд по обвинению в аналогичном нарушении у алкомаркета. Предприниматель не признал вину, ему дали десять суток ареста. Он должен был выйти из спецприемника, но его задержали в третий раз — Балтрушевич стал фигурантом дела о призывах к терроризму.

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