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Война санкций ,  
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Эксперты объяснили новый указ Путина о кибербезопасности

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Война санкций
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Эксклюзивы РБК
Путин запретил с 2025 года использовать услуги кибербезопасности из недружественных стран. Эксперты предположили, что это попытки обойти прежние запреты и «задел на ограничения для иностранных VPN-сервисов»
Фото: Patrick Lux / Getty Images
Фото: Patrick Lux / Getty Images

Новый указ президента Владимира Путина расширяет и уточняет список ограничений на сотрудничество российских организаций с иностранными сервисами по информационной безопасности, заявили РБК в пресс-службе Angara Security.

«Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода (например, GitHub), облачные сервисы и технологии. В целом, новый указ закрепляет положения ранее опубликованных 166-го и 250-го указов. До 1 января 2025 года импортозамещение должно быть завершено и официальная позиция исключает возможность для отсрочки», — пояснили в компании.

Путин накануне подписал поправки к указу от 1 мая 2022 года, который вводил требования для государственных корпораций и ведомств в сфере реагирования на кибератаки, документ также запрещал использовать системы защиты от недружественных стран с 1 января 2025 года.

Новая версия документа расширяет сферу действия указа. Прежде всего, он предусматривает установление требований к аккредитованным центрам, которые будут привлекаться для реагирования на инциденты в госструктурах и субъектах критической информинфраструктуры. Кроме того, дополняется запрет на средства защиты из недружественных государств: прежде запрещалось использование только программного обеспечения, новая версия говорит еще и о запрете защитных услуг.

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«Я думаю, что это больше задел на ограничения для иностранных VPN-сервисов, это самая популярная услуга, которой каждый первый пользуется, а в компаниях — для обхода блокировок. Если по предыдущей формулировке под запрет попадал факт установки продуктов (СЗИ), то по текущей, уточнили, что и в формате сервиса от таких организаций ничего получать нельзя, что в целом очевидно», — рассказала РБК Альбина Аскерова, руководитель направления по работе с регуляторами, Группы компаний Swordfish Security.

Она предположила, что президентский указ стал реакцией на действия компаний, которые «используют недружественное ПО в формате сервиса» и, таким образом, формально обходят указ.

«Отдельные компании, в основном в ИТ (ИТ и информационная безопасность часто связаны) могли представлять в качестве сервиса аренду оборудования или предоставление ПО условно по подписке. Указ поможет оградить субъекты критической инфраструктуры от таких компаний», — считает коммерческий директор «Кода безопасности» Фёдор Дбар.

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Установление новым указом требований к аккредитованным центрам — незначительное изменение, которое не окажут влияния на большинство организаций, оценил в беседе с «Коммерсантом» бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

«Это требование обращено ФСБ — разработать, утвердить и контролировать правила аккредитации центров ГосСОПКА, которые обеспечивают мониторинг, ликвидацию последствий компьютерных атак, а также анализ защищенности в соответствии с требованиями указа», — уверен он.

Президентский указ был опубликован на следующий день после введения США новых санкций против российской ИТ-сферы. Вашингтон решил запретить предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области ИТ, а также услуг ИТ-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства. Это сделано для «прекращения зависимости российского военно-промышленного комплекса от иностранных ИТ-систем».

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Владимир Путин кибербезопасность указ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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