Экс-бригадира ракетного предприятия обвинили в удалении папки «Хлам»
Бывшего руководителя бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и ущербе, пишет «Коммерсантъ».
По этой статье (ч. 4 ст. 274.1 УК) мужчине грозит до восьми лет колонии.
Прокурор огласил фабулу обвинения в Мосгорсуде, из которой стало известно, что мужчина устроился на предприятие в 2015 году и заслужил хорошую репутацию, пока в декабре 2022-го не выяснилось, что он, при наличии второй формы допуска к секретным данным с целым рядом ограничений, выезжал в Турцию, где женился на местной девушке, несмотря на запрет контактов с иностранцами.
Коротких настаивал, что уведомил региональное управление ФСБ об изменениях в семейном положении, и не знает, почему не передали информацию предприятию. В результате он уволился вместе с начальником первого отдела и одним из руководителей предприятия, но прошлой весной было заведено дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда.
Следствие полагает, что бригадир без разрешения системного администратора закрытой сети удалил со своего компьютера один террабайт данных: личные сведения, фото, переписки, а также расчеты, требующиеся для производства ракетного оборудования. Руководство «Радуги» настаивает, что действия бригадира едва не спровоцировали срыв гособоронзаказа.
Коротких в суде сказал, что признает вину частично. Он пояснил, что Турцию посещал не только он, но и другие сотрудники МКБ, и никто из них не был в курсе запрета на общение с гражданами других стран. По его версии, он не мог нанести ущерб «Радуге», ведь удалил информацию с персонального компьютера, а не с сервера предприятия. Папка, из которой были удалены личные данные и расчета, называлась «Хлам» и не содержала ничего важного, подчеркнул он.
Бригадир предположил, что претензии МКБ вызваны личным конфликтом с руководством и безопасниками предприятия, а не причиненным ущербом — представитель производства не заявил о требовании компенсации ущерба.
Мужчина арестован. Прокурор на заседании требовал продлить содержание под стражей еще на полгода, а обвиняемый просил отпустить его под домашний арест или под запрет определенных действий. «Мне приходится находиться в изоляторе вместе с людьми, которые имеют обвинение, совершенно отличное от моего. К тому же они пьют и курят в камере, что мне тяжело переносить, поскольку я не пью и не курю», — объяснял он. Суд встал на сторону прокуратуры.
ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
На сайте компании сказано, что это «один из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия». Прежде всего предприятие занимается разработкой, выпуском и модернизацией российских образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля». На МКБ разработали и поставили на вооружение свыше 50 систем ракетного оружия.