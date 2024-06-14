Экс-бригадира ракетного предприятия обвинили в удалении папки «Хлам»

Бригадир при увольнении с ракетного конструкторского бюро стер со своего компьютера информацию из папки «Хлам». Там были критически важные расчеты, утрата которых едва не стоила срыва гособоронзаказа, настаивает следствие

Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

Бывшего руководителя бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и ущербе, пишет «Коммерсантъ».

По этой статье (ч. 4 ст. 274.1 УК) мужчине грозит до восьми лет колонии.

Прокурор огласил фабулу обвинения в Мосгорсуде, из которой стало известно, что мужчина устроился на предприятие в 2015 году и заслужил хорошую репутацию, пока в декабре 2022-го не выяснилось, что он, при наличии второй формы допуска к секретным данным с целым рядом ограничений, выезжал в Турцию, где женился на местной девушке, несмотря на запрет контактов с иностранцами.

Коротких настаивал, что уведомил региональное управление ФСБ об изменениях в семейном положении, и не знает, почему не передали информацию предприятию. В результате он уволился вместе с начальником первого отдела и одним из руководителей предприятия, но прошлой весной было заведено дело о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда.

Следствие полагает, что бригадир без разрешения системного администратора закрытой сети удалил со своего компьютера один террабайт данных: личные сведения, фото, переписки, а также расчеты, требующиеся для производства ракетного оборудования. Руководство «Радуги» настаивает, что действия бригадира едва не спровоцировали срыв гособоронзаказа.

Коротких в суде сказал, что признает вину частично. Он пояснил, что Турцию посещал не только он, но и другие сотрудники МКБ, и никто из них не был в курсе запрета на общение с гражданами других стран. По его версии, он не мог нанести ущерб «Радуге», ведь удалил информацию с персонального компьютера, а не с сервера предприятия. Папка, из которой были удалены личные данные и расчета, называлась «Хлам» и не содержала ничего важного, подчеркнул он.

Бригадир предположил, что претензии МКБ вызваны личным конфликтом с руководством и безопасниками предприятия, а не причиненным ущербом — представитель производства не заявил о требовании компенсации ущерба.

Мужчина арестован. Прокурор на заседании требовал продлить содержание под стражей еще на полгода, а обвиняемый просил отпустить его под домашний арест или под запрет определенных действий. «Мне приходится находиться в изоляторе вместе с людьми, которые имеют обвинение, совершенно отличное от моего. К тому же они пьют и курят в камере, что мне тяжело переносить, поскольку я не пью и не курю», — объяснял он. Суд встал на сторону прокуратуры.