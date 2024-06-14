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Военная операция на Украине ,  
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«Ъ» узнал о планах бесплатно пускать участников военной операции в кино

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти задумались над бесплатными билетами в театры для участников военной операции, расходы могут переложить на сами организации, узнал «Коммерсантъ». На рынке оценили долю таких посетителей в 5-7%, а убытки — ₽1,2 млрд ежегодно
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участникам военных действий на Украине и членам их семей могут дать возможность бесплатно посещать культурные мероприятия — кинотеатры, музеи и театры — за счет самих организаций без субсидий из бюджета. Такую инициативу обсуждают в администрации президента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди чиновников и участников отрасли.

Такая инициатива возникла после февральского поручения президента по расширению программы «Пушкинская карта», это важно «с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни», рассказал газете один из собеседников.

Источник в администрации президента уточнил, что идею обсуждают с Минкультуры и фондом «Защитники Отечества», поскольку на расширение «Пушкинской карты» потребуется слишком большие расходы.

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Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Если военнослужащие и их семьи получат право бесплатного прохода на мероприятия и учреждения культуры, они могут занять от 5 до 7% аудитории, оценил собеседник «Коммерсанта» на билетном рынке. Источник среди организаторов мероприятий отметил, что без субсидий за выпадающие доходы возникнут прямые убытки из-за замещения платной аудитории бесплатной.

«Общие условные потери коммерческих и государственных организаторов могут составить около 1,2 млрд руб. Это в случае, если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей», — рассчитал он.

Игроки рынка развлечений с осторожностью комментируют идею. По мнению гендиректора МТС Live (контролирует билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud) Михаила Минина, любые «бесплатные раздачи не очень хороши». Программа «Пушкинская карта» прозрачна, предполагает «голосование рублем самого зрителя» и финансируется из бюджета, напомнил он.

В теории Минкультуры может обязать муниципальные учреждения пропускать военнослужащих и их родственников бесплатно, однако если это станет обязательным условием работы кинотеатров, «далеко не факт, что все участники рынка воспримут его хорошо», оценил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

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Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Некоторые кинотеатры, расположенные неподалеку от мест боевых действий — в Белгороде, Курске и Старом Осколе, уже ввели программы с бесплатными билетами для военнослужащих, но эта льгота не распространяется на семьи.

Участники военной операции, в том числе члены добровольческих формирований, получают статус ветерана боевых действий. Они могут рассчитывать на льготы со стороны государства, например, при трудоустройстве и поступлении в вузы.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Военная операция на Украине бесплатные услуги кинотеатры музей театры Минкультуры

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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