«Ъ» узнал о планах бесплатно пускать участников военной операции в кино

Власти задумались над бесплатными билетами в театры для участников военной операции, расходы могут переложить на сами организации, узнал «Коммерсантъ». На рынке оценили долю таких посетителей в 5-7%, а убытки — ₽1,2 млрд ежегодно

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участникам военных действий на Украине и членам их семей могут дать возможность бесплатно посещать культурные мероприятия — кинотеатры, музеи и театры — за счет самих организаций без субсидий из бюджета. Такую инициативу обсуждают в администрации президента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди чиновников и участников отрасли.

Такая инициатива возникла после февральского поручения президента по расширению программы «Пушкинская карта», это важно «с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни», рассказал газете один из собеседников.

Источник в администрации президента уточнил, что идею обсуждают с Минкультуры и фондом «Защитники Отечества», поскольку на расширение «Пушкинской карты» потребуется слишком большие расходы.

Если военнослужащие и их семьи получат право бесплатного прохода на мероприятия и учреждения культуры, они могут занять от 5 до 7% аудитории, оценил собеседник «Коммерсанта» на билетном рынке. Источник среди организаторов мероприятий отметил, что без субсидий за выпадающие доходы возникнут прямые убытки из-за замещения платной аудитории бесплатной.

«Общие условные потери коммерческих и государственных организаторов могут составить около 1,2 млрд руб. Это в случае, если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей», — рассчитал он.

Игроки рынка развлечений с осторожностью комментируют идею. По мнению гендиректора МТС Live (контролирует билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud) Михаила Минина, любые «бесплатные раздачи не очень хороши». Программа «Пушкинская карта» прозрачна, предполагает «голосование рублем самого зрителя» и финансируется из бюджета, напомнил он.

В теории Минкультуры может обязать муниципальные учреждения пропускать военнослужащих и их родственников бесплатно, однако если это станет обязательным условием работы кинотеатров, «далеко не факт, что все участники рынка воспримут его хорошо», оценил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Некоторые кинотеатры, расположенные неподалеку от мест боевых действий — в Белгороде, Курске и Старом Осколе, уже ввели программы с бесплатными билетами для военнослужащих, но эта льгота не распространяется на семьи.

Участники военной операции, в том числе члены добровольческих формирований, получают статус ветерана боевых действий. Они могут рассчитывать на льготы со стороны государства, например, при трудоустройстве и поступлении в вузы.