Кабмин предложил вернуть водительские права участникам военных действий

Правительство разработало проект, по которому лишенные удостоверений за пьяное вождение и другие нарушения ПДД мобилизованные и контрактники смогут пользоваться правами на период мобилизации, военного положения или в военное время

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает временно вернуть водительские права участникам военных действий на Украине, которых ранее суд лишил удостоверений за грубые нарушения ПДД. Документ 6 июня появился в базе данных нижней палаты, внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Согласно предложенным поправкам в КоАП, вернуть удостоверения и пользоваться автомобилем на период мобилизации, военного положения или в военное время смогут мобилизованные, заключившие контракт с Минобороны или те, кто участвует в военных действиях в составе добровольческих формирований.

Если человек, которого на 1,5 года лишили прав за пьяное вождение, заключит годовой контракт о прохождении службы, с этого момента он сможет управлять автомобилем. По возвращении водителю нужно будет сдать удостоверение в ГИБДД и ждать, пока не истечет назначенный судом срок. После этого он сможет сдать экзамен на знание ПДД и предъявить межсправку, чтобы вернуть права.

Тем, кто получил государственную награду, либо был уволен со службы службы по достижении предельного возраста пребывания на ней или по состоянию здоровья, авторы поправок предлагают возвращать права без экзаменов и медсправки. Военнослужащие, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения» на территорию России, смогут претендовать на прекращение административного производства, материалы по которому еще не переданы в суд.

В мае 2024 года аналогичный законопроект подготовил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Он предложил возвращать удостоверения тем, кто заключил контракт о прохождении службы по воинским должностям, требующим права управления транспортным средством. Согласно проекту, если человека лишили прав за пьяную езду или оставление места ДТП, он должен будет оплатить штраф и пройти медкомиссию.

В 2022-2023 годах власти ряда регионов освободили участников военных действий от уплаты транспортного налога. Летом 2023-го ГИБДД отменила штрафы за превышение скорости, полученные при эвакуации из Шебекино в Белгородской области во время обстрелов. Помимо того участников боевых действий освободили от госпошлины в размере 2-3 тыс. руб. за выдачу водительских прав.