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Путин заявил, что разрушение Каховской ГЭС Киевом сорвало наступление ВСУ

Путин: разрушение Каховской ГЭС сорвало наступление ВСУ, но лучше бы они наступали
Подрыв Каховской ГЭС, к сожалению, сорвал контрнаступление Украины, заявил президент, пояснив, что сказал «к сожалению», поскольку «лучше бы они там наступали»
Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters
Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters

Разрушение Каховской ГЭС сорвало контрнаступление Украины, но «лучше бы они наступали», заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это [подрыв Каховской ГЭС] сорвало их контрнаступление на этом направлении», — отметил Путин, пояснив, что сказал «к сожалению», поскольку «лучше бы они там наступали». «Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать», — сказал глава государства.

По его словам, кто виновен в подрыве — «понятно»: украинские военные целенаправленно наносили удары HIMARS по Каховской ГЭС.

«Вы знаете, я не буду сейчас на 100 процентов говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету мы не фиксировали больших взрывов. Но дело в чем: перед тем как разрушение произошло, они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чем все дело», — указал Путин.

Россия «точно не заинтересована» в ударах по ГЭС из-за тяжелых последствий для подконтрольных территорий, подчеркнул при этом он.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки.

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Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила на Россию ответственность за подрыв. 10 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в населенных пунктах на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС погибли 17 человек. Врио губернатора Владимир Сальдо говорил, что более 80 человек были госпитализированы. С затопленных территорий подконтрольной России части области были эвакуированы 7,2 тыс. человек. Глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин сообщал о гибели десяти человек и 20 пострадавших. 42 человека пропали без вести. МВД Украины сообщало, что эвакуированы 2757 человек. Алексеенко оценивал ущерб в 11,5 млрд руб., Прокудин — в €1,5 млрд.

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Елена Чернышова
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Владимир Путин

политик, президент России

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