Что Путин рассказал военкорам о ходе операции на Украине. Главное
Путин провел встречу с военкорами. Что он рассказал им о ходе военной операции на Украине
Как идет отражение украинского наступления, чем Россия отвечает на нарушение «красных линий» и нужна ли мобилизация — главное из ответов Владимира Путина на вопросы военкоров
Владимир Путин (в центре)
Владимир Путин 13 июня встретился с военкорами, которые работают в зоне военной операции на Украине. Всего участников встречи с президентом было 18. Среди них — Евгений Поддубный (на его телеграм-канал подписаны почти 900 тыс. человек), Александр Сладков (1 млн подписчиков), Семен Пегов (1,3 млн), Юрий Подоляка (2,75 млн), Андрей Руденко (почти 300 тыс.). Разговор продолжался более двух часов.
Это не первая встреча Путина с военкорами. Год назад президент общался с сотрудниками СМИ и блогерами, пишущими в боевых действиях, на полях ПМЭФ. Еще одна встреча состоялась в декабре прошлого года.
Об украинском контрнаступлении
- Владимир Путин заявил, что украинская армия ведет контрнаступление с 4 июня, но добиться успехов не сумела. При этом, говорит российский президент, ситуация с потерями у ВСУ складывается «неблагоприятная». Украинские потери, по словам Путина, «приближаются к катастрофическим». «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина», — сказал он.
- Также Путин рассказал о потерях сторон в технике. Так, по словам президента, Украина в ходе контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, лишившись до 30% военной техники, поставленной с Запада. Что касается российских потерь в технике, то, как отметил Путин, речь идет о 54 танках, часть из которых подлежит восстановлению.
Об обстрелах приграничных территорий и «красных линиях»
- Путин коснулся темы обстрелов территорий, которые входили в состав России и до начала боевых действий. По его словам, можно ответить на это повышением эффективности контрбатарейной борьбы, однако это не предотвратит прилетов. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал глава государства.
- Как отметил президент, российские войска продолжат избирательно наносить удары по украинской территории. «Не будем делать так, как эти придурки: лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам», — сказал глава государства.
- Отвечая на вопрос о пересечении странами Запада «красных линий», Путин сказал, что сама военная операция является реакцией Москвы на попытку их нарушить. «А удар по украинской энергосистеме — это не ответ на преодоление «красных линий»? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки ВСУ под Киевом — разве это не ответ? Ответ!» — отметил президент.
О разрушении Каховской ГЭС
- По словам Путина, в разрушении ГЭС виновата Украина. «Кто виновен — понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Перед тем как разрушение произошло, они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС», — сказал российский президент.
- Россия не была заинтересована в случившемся, заверил Путин. «Потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими — это первое. А второе — скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать», — отметил он.
О возможности мобилизации и военного положения
- На вопрос о возможной мобилизации в России Владимир Путин заявил, что все зависит от того, «чего мы хотим». Президент сказал, что слышал о призывах мобилизовать 1 млн или 2 млн человек. «Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день», — сказал он.
- По данным Путина, с января 2023 года в войска набрали 156 тыс. человек — контрактников и добровольцев. «За последнюю неделю при этом — 9,5 тыс. человек. Неожиданно даже для меня», — добавил он.
- Путин заявил, что необходимости вводить военное положение по всей России нет. «Нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», — сказал он.
О зерновой сделке
- По словам Путина, Россия соблюдает зерновую сделку не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки. «Нам было обещано, что наше зерно не будет подвергаться репрессиям. Нас в очередной раз обманули. Много было условий, которые должны были исполнить западники. Мы договоренность продлевали в интересах дружественных стран. Это соответствует нашим интересам. Поддерживать отношения с теми, кто не поддерживает действия США и их сателлитов».
- Москва думает о том, чтобы выйти из зерновой сделки. «Мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более что вот эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются для запуска морских беспилотников», — сообщил Путин.
О статусе ЧВК и «паркетных генералах»
- Путин заявил, что статус частных военных компаний (ЧВК), добровольческих отрядов, воюющих в зоне спецоперации, необходимо привести в соответствие со сложившейся практикой. «Я попросил и депутатов Госдумы, и Министерство обороны все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом», — сказал президент.
- Он добавил, что Минобороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне СВО. «Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии, потому что нет контракта с государством, нет контракта с Минобороны — не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и сделать как можно быстрее», — заявил Путин.
- Президент высказал мнение, что проведение специальной военной операции позволило поднять кадровый вопрос. «До проведения СВО в любой государственной структуре «паркетных» людей было очень много. Очень быстро начали понимать, что «паркетные генералы», мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их было не видно и не слышно, а они очень нужны. К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они себя не жалеют», — сказал Путин.