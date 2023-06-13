Что Путин рассказал военкорам о ходе операции на Украине. Главное

Как идет отражение украинского наступления, чем Россия отвечает на нарушение «красных линий» и нужна ли мобилизация — главное из ответов Владимира Путина на вопросы военкоров

Владимир Путин 13 июня встретился с военкорами, которые работают в зоне военной операции на Украине. Всего участников встречи с президентом было 18. Среди них — Евгений Поддубный (на его телеграм-канал подписаны почти 900 тыс. человек), Александр Сладков (1 млн подписчиков), Семен Пегов (1,3 млн), Юрий Подоляка (2,75 млн), Андрей Руденко (почти 300 тыс.). Разговор продолжался более двух часов.

Это не первая встреча Путина с военкорами. Год назад президент общался с сотрудниками СМИ и блогерами, пишущими в боевых действиях, на полях ПМЭФ. Еще одна встреча состоялась в декабре прошлого года.