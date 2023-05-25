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Война санкций ,  
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Фонд допустил скорый перевод денег Абрамовича пострадавшим на Украине

Деньги Абрамовича с продажи «Челси» могут скоро перевести пострадавшим на Украине
Абрамович продал клуб год назад и сформировал фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине. Однако средства до сих пор не поступили из-за бюрократии, двух смен британского правительства и других проблем

Полученные с продажи футбольного клуба «Челси» 2,35 млрд фунтов стерлингов российского предпринимателя Романа Абрамовича могут поступить пострадавшим от конфликта на Украине уже в июне. Об этом The Times сообщил Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef UK, который является главой фонда, созданного для управления деньгами от продажи клуба.

«Мы считаем, что находимся на завершающей стадии — на следующей неделе будет год [с продажи клуба], и мы надеемся, что к тому времени мы сможем урегулировать все юридические вопросы», — сказал он.

Пенроуз напомнил, что нынешнее правительство уже третье за последний год, с которым ведется диалог, что тормозит процесс, «каждый раз приходится иметь дело с новыми людьми, и это очень сложно». Тем не менее, несмотря на «эти сложности и бюрократию», связанную с несколькими юрисдикциями, сейчас «все готово, мы просто ждем».

Деньги от продажи «Челси» остаются не изъятыми, а заблокированными, они по-прежнему принадлежат Абрамовичу. Британское правительство должно выдать лицензию, перевод средств должен одобрить и принадлежащий Абрамовичу фонд Fordstam.

Абрамович решил продать «Челси» вскоре после начала Россией военной операции на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза.

Бизнесмен приобрел находившийся в финансовом кризисе клуб в 2003 году за £140 млн, превратив его за прошедшее время в самый успешный английский клуб на международной арене. Бизнесмен назвал решение о продаже «Челси» очень трудным и болезненным, но необходимым «в интересах команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба». Сделка состоялась в прошлом мае, клуб был куплен консорциумом во главе с бизнесменом Тоддом Боли.

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По поручению Абрамовича был сформирован благотворительный фонд, куда поступят все средства с продажи «Челси». Организация будет работать для помощи «всем пострадавшим» от военных действий на Украине. «Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — пояснял бизнесмен.

Абрамович стал самым обедневшим бизнесменом из России за прошедший год, подсчитали аналитики Bloomberg. В начале 2022-го состояние предприниматели оценивали в $18 млрд, к концу года оно сократилось до $7,8 млрд — более чем на 50%.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роман Абрамович «Челси» Великобритания Украина
Роман Абрамович фото

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года

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