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Местные власти сообщили об ударе по Кривому Рогу

И. о. мэра Кривого Рога Вилкул сообщил о повреждении промышленных предприятий после ударов
В Кривом Роге во время обстрела повреждены промышленные предприятия, сообщил исполняющий обязанности главы города Юрий Вилкул.
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Кривом Роге в Днепропетровской области в результате ночного удара повреждены промышленные предприятия, сообщил временно исполняющий обязанности главы города Юрий Вилкул.

По словам главы криворожской военной администрации Александра Вилкула, повреждения также получил пятиэтажный дом, погибли шесть человек. Минобороны России неоднократно указывало, что не наносит удары по гражданским объектам.

В ночь на 13 июня в ряде городов Украины, в том числе Кривом Роге, Киеве, Днепре, Харьковской области прогремели взрывы, перед этим была объявлена воздушная тревога. Власти сообщали об атаке ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО.

Утром тревогу вновь объявили в большинстве регионов страны.

Российские власти с прошлой осени регулярно отчитываются о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Удары по гражданским объектам не наносятся, заявляли неоднократно в Минобороны. 

Так, 12 июня российское Минобороны заявило о ночном ударе высокоточным оружием по резервам ВСУ.

Теги
Кривой Рог взрывы Украина Воздушная тревога
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