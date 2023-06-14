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Запорожские власти заявили о снижении активности ВСУ из-за дождей

Рогов: ВСУ снизили темпы наступления на запорожском направлении из-за дождей
На территории большей части Запорожской области идут дожди, из-за чего ВСУ были вынуждены снизить темпы наступления, заявил Рогов. По его словам, бои в настоящее время сводятся к артиллерийским обстрелам
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Проливные дожди начались на нескольких участках фронта в Запорожской области, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены снизить наступательную активность, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал он.

По его словам, основная часть боев на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам «по позициям первой, второй и третьей линии нашей обороны».

Как следует из сервиса «Яндекс.Погода», на территории большей части Запорожской области в настоящее время идут проливные дожди. В ближайшие 10 дней сервис обещает облачную и дождливую погоду в регионе.

Украинская армия перешла к наступательным действиям 4 июня, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% — безвозвратные. CNN и Bloomberg также писали о тяжелых потерях, с которыми столкнулись ВСУ. Источник The Washington Post в одной из европейских разведок рассказывал, что пока Украина действует небольшой долей резервов, более крупный удар пока не нанесен.

Ранее о том, что ВСУ не могут начать полноценное контрнаступление из-за проливного дождя, сообщала газета The Telegraph. «Сильный дождь мешает контрнаступлению Киева. Говорят, что проливной дождь превратил землю юга Украины в грязь и замедлил украинское контрнаступление», — отмечал журналист издания Джеймс Килнер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что попытки наступления на позиции российской армии стали испытанием для ВСУ.

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Запорожские власти заявили о снижении активности ВСУ из-за дождей
Запорожские власти заявили о снижении активности ВСУ из-за дождей


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Запорожская область Военная операция на Украине Дождь
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