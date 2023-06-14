Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 90,39 (+1,38) Инвестиции, 13 июн, 20:42 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 83,64 (+1) Инвестиции, 13 июн, 20:32
Запорожские власти заявили о снижении активности ВСУ из-за дождей Политика, 01:13
Гендиректор МАГАТЭ представил Зеленскому программу помощи Политика, 01:11
Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля Политика, 00:53
США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн Политика, 00:46
Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки» Политика, 00:43
Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива Политика, 00:32
Умер автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти Общество, 00:31
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Путин поручил передать оператора аэропорта Грозного в собственность Чечни Политика, 00:16
Греф заявил о необходимости создания конкурента оператору карт «Мир» Финансы, 00:10
В Петербурге стартует Международный экономический форум Политика, 00:08
Герман Греф — РБК: «Пришлось научиться планировать и жить вкороткую» Экономика, 00:00
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 13 июн, 23:59
В Северной Осетии смыло маршрутку Общество, 13 июн, 23:52
Столтенберг назвал украинское контрнаступление испытанием для ВСУ Политика, 13 июн, 23:24
Политика ,  
0 

Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива

Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива и керосина
Казахстанская железная дорога запретила перевозку российского авиатоплива и керосина с 14 июня по 14 июля
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Казахстанская железная дорога (КТЖ) ввела месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции Казахстана, следует из факсограммы (.pdf) дирекции совета по железнодорожному транспорту стран—членов СНГ (ЦСЖТ).

Отмечается, что запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня. Других подробностей не приводится.

ЦСЖТ основан 14 февраля 1992 года. Совет обеспечивает согласованное развитие инфраструктуры и тарифной политики железных дорог государств—участников СНГ и способствует дальнейшему укреплению основных межгосударственных транспортно-экономических связей стран, участвующих в его работе, говорится на сайте организации.

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России. «Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость», — отмечал министр.

В том же месяце сообщалось о дефиците автомобильных бензинов в Казахстане, из-за которого республика была вынуждена сократить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ). В 2022 году Россия была монопольным поставщиком этого продукта в Казахстан по железной дороге, объем составил 1,3 тыс. тонн по сравнению с 0,4 тыс. тонн годом ранее.

Оптовые цены на бензин в России за последние недели побили исторические рекорды — 9 июня цены на бензин АИ-95 преодолели отметку в 64,5 тыс. руб. за тонну на Санкт-Петербургской бирже. Бензин АИ-92 подорожал на 1,35%, до 55,98 тыс. руб. за тонну.

Читайте на РБК Pro
Супераппы — технология 2023 года: как это использовать бизнесу
Инфаркт от перца: чем может быть опасна острая еда
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase

Существенный рост цен на АИ-92 и АИ-95 происходит на фоне продолжающихся регулярных ремонтов на российских НПЗ и планов Минфина снизить в два раза топливный демпфер — компенсацию, которую правительство платить нефтяникам за удержание внутренних цен на топливо ниже, чем при его продаже на экспорт.

9 июня газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, знакомые со статистикой, что российские нефтяные компании, несмотря на западные санкции, в январе—мае 2023 года увеличили экспорт бензина на 37%, до 2,5 млн т. До этого агентство Reuters сообщало, что российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке. После этого глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта бензина, но обсуждают его сокращение. В ближайшее время ведомство оценит ситуацию на топливном рынке и сделает предложения по ограничению экспорта бензина и дизельного топлива, обещал он.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан импорт топливо Керосин
Материалы по теме
Банки в Армении и Казахстане заблокировали счета для поставок в Россию
Политика
Президент Казахстана не приедет на ПМЭФ
Политика
В Казахстане пообещали обеспечить транзит российского газа в Узбекистан
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter