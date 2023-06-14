Казахстан ввел месячный запрет на импорт российского авиатоплива

Казахстанская железная дорога запретила перевозку российского авиатоплива и керосина с 14 июня по 14 июля

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Казахстанская железная дорога (КТЖ) ввела месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог (РЖД) на все станции Казахстана, следует из факсограммы (.pdf) дирекции совета по железнодорожному транспорту стран—членов СНГ (ЦСЖТ).

Отмечается, что запрет вводится по обращению КТЖ от 8 июня. Других подробностей не приводится.

ЦСЖТ основан 14 февраля 1992 года. Совет обеспечивает согласованное развитие инфраструктуры и тарифной политики железных дорог государств—участников СНГ и способствует дальнейшему укреплению основных межгосударственных транспортно-экономических связей стран, участвующих в его работе, говорится на сайте организации.

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России. «Одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации является дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость», — отмечал министр.

В том же месяце сообщалось о дефиците автомобильных бензинов в Казахстане, из-за которого республика была вынуждена сократить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ). В 2022 году Россия была монопольным поставщиком этого продукта в Казахстан по железной дороге, объем составил 1,3 тыс. тонн по сравнению с 0,4 тыс. тонн годом ранее.

Оптовые цены на бензин в России за последние недели побили исторические рекорды — 9 июня цены на бензин АИ-95 преодолели отметку в 64,5 тыс. руб. за тонну на Санкт-Петербургской бирже. Бензин АИ-92 подорожал на 1,35%, до 55,98 тыс. руб. за тонну.

Существенный рост цен на АИ-92 и АИ-95 происходит на фоне продолжающихся регулярных ремонтов на российских НПЗ и планов Минфина снизить в два раза топливный демпфер — компенсацию, которую правительство платить нефтяникам за удержание внутренних цен на топливо ниже, чем при его продаже на экспорт.

9 июня газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, знакомые со статистикой, что российские нефтяные компании, несмотря на западные санкции, в январе—мае 2023 года увеличили экспорт бензина на 37%, до 2,5 млн т. До этого агентство Reuters сообщало, что российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке. После этого глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта бензина, но обсуждают его сокращение. В ближайшее время ведомство оценит ситуацию на топливном рынке и сделает предложения по ограничению экспорта бензина и дизельного топлива, обещал он.