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Оптовые цены на бензин достигли рекорда в ₽64,5 тыс. за тонну

Цены на бензин АИ-95 достигли рекорда в ₽64,5 тыс. за тонну
Оптовые цены на бензин АИ-95 достигли исторического рекорда в 64,5 тыс. руб. за тонну на Санкт-Петербургской бирже. Это произошло на фоне регулярных ремонтов НПЗ и планов властей снизить компенсации нефтяникам
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Оптовые цены на бензин АИ-95 в европейской части России 9 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые в истории превысили 64,5 тыс руб. за тонну, что на 1,4% выше, чем было накануне.

Бензин АИ-92 подорожал на 1,35%, до 55,98 тыс. руб. за тонну. Последний раз его цена была на таком уровне почти два года назад, в августе 2021 года, следует из архива торгов на СПбМТСБ.

Существенный рост цен на АИ-92 и АИ-95 происходит на фоне продолжающихся регулярных ремонтов на российских НПЗ и планов Минфина снизить в два раза топливный демпфер — компенсацию, которую правительство платить нефтяникам за удержание внутренних цен на топливо ниже, чем при его продаже на экспорт. В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить демпфер на год начиная с июля 2023 года, потому что, по его словам, сейчас уже не нужно ориентироваться на стоимость бензина на западных рынках, куда его поставляли российские компании до введения санкций.

«Разницу при высоких ценах на Западе — мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе — нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, сейчас с Urals тоже непонятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков», — говорил министр. По его словам, благодаря демпферу маржа переработчиков в конце апреля достигла 8 тыс. руб. на тонну, а раньше была меньше 2 тыс. на тонну. В случае корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц.

Силуанов предупреждал, что в случае снижения компенсаций из бюджета нефтяные компании могут начать «создавать повышательный тренд в ценах на нефтепродукты». За этим должна пристально следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС), подчеркивал он. Накануне в пресс-службе ФАС заявили РБК, что служба контролирует ситуацию и советует нефтяникам увеличить объем продаж бензина на бирже, особенно АИ-95. С аналогичным предложением ранее выступало и Минэнерго. В Минэнерго также указывали на то, что изменение биржевых цен существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице: «У покупающих бензин на бирже независимых АЗС есть оптово-розничная маржа, благодаря которой с начала 2023 года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции».

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Зампред наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев подтвердил РБК, что оптовые цены на бирже напрямую не влияют на розничные цены на топливо. По его словам, рост оптовых цен связан со структурными вопросами производства бензина, но это не будет влиять на объемы предложения на АЗС. Сейчас запасов бензина в России достаточно, а «спекулятивный сезонный рост» скоро прекратится, заключил он.

9 июня газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, знакомые со статистикой, что российские нефтяные компании, несмотря на западные санкции, в январе—мае 2023 года увеличили экспорт бензина на 37%, до 2,5 млн т. В конце мая агентство Reuters сообщало, что российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов. После этого глава Минэнерго Николай Шульгинов уточнял, что власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта бензина, но обсуждают его сокращение. В ближайшее время ведомство оценит ситуацию на топливном рынке и сделает предложения по ограничению экспорта бензина и дизельного топлива, обещал он.

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Георгий Смирнов
бензин АИ-95 АИ-92
СПБМТСБ
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