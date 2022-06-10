В России рекомендовали изоляцию после контактов с больным оспой обезьян

На изоляцию рекомендуют уйти как заболевшим, так и тем, кто контактировал с ними или людьми, у которых подозревают инфекцию. По состоянию на 8 июня в России не выявили ни одного случая заражения оспой обезьян

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Лица, контактировавшие с больными оспой обезьян или теми, у кого подозревают это заболевание, должны уйти на 21-дневную изоляцию для наблюдения, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора.

«С целью недопущения осложнения эпидемической ситуации по оспе обезьян на территории России необходимо: <...> усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран; обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анализа у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывших из-за рубежа в течение 21 дня», — сказано в документе.

Такой же срок изоляции предусмотрен для контактных лиц. Ведомство рекомендовало усилить меры для их выявления. 21-дневный срок также называла Национальная служба здравоохранения Великобритании, где впервые выявили инфекцию, его же приводили бельгийские власти.

По состоянию на 8 июня в России не было выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Российский центр «Вектор» создал автономную тест-систему, которая позволяет выявить возбудитель болезни. Роспотребнадзор счел этот тест «эффективным, специфичным и не выявляющим перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».

Оспа обезьян — инфекционное вирусное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя вспышка случилась в 2017 году в Нигерии.



Специалисты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.



Инкубационный период обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные могут переносить этот вид оспы тяжелее.



Заболевшие могут испытывать такие симптомы, как обильная зудящая сыпь, головная боль, температура выше 38,5, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах, теле и спине, сильная слабость.

Оспа обезьян начала распространяться по миру в мае. Первой о случае заражения этой болезнью сообщила Великобритания, вирус нашли у мужчины, прибывшего из Нигерии. 8 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что общее количество случаев, зарегистрированных в 29 странах за пределами Африки, превысило 1 тыс. человек.