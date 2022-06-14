В Кремле назвали назначение Поклонской соответствовавшим ее пожеланию

По всей видимости, Поклонская получила предложение о работе, которую она хотела, заявили в Кремле. Накануне Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества, теперь она будет советником генпрокурора России

Наталья Поклонская (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Бывшей замглавы Россотрудничества Наталье Поклонской предложили занять пост советника генпрокурора в соответствии с ее пожеланием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По всей видимости, это было предложение, и это предложение соответствовало пожеланию самой Поклонской», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему она получила именно эту должность (цитата по «Интерфаксу»).

Поклонская — бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы. В октябре 2021-го была назначена послом в Кабо-Верде, но из-за смены «личных обстоятельств» в итоге туда не поехала. В феврале 2022 года получила должность замглавы Россотрудничества.

Накануне, 13 июня, через чуть больше чем четыре месяца президент Владимир Путин уволил Поклонскую с этого поста. Сама она сообщила, что указ главы государства связан с ее переходом на новую работу.

На следующий день после снятия с поста в Россотрудничестве Поклонскую назначили советником генпрокурора России. В новой должности Поклонская перестанет вести публичную деятельность, в том числе публиковать посты в соцсетях.

О смене работы Поклонской стало известно на фоне ряда ее высказываний, связанных с событиями на Украине. В частности, она назвала букву Z «символом трагедии и горя, потому что гибнут и русские солдаты», а также заявила об «общем горе» у российских и украинских матерей, которые не знают, где их сыновья.