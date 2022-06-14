В Кремле назвали назначение Поклонской соответствовавшим ее пожеланию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Ожидания стагфляции в мире взлетели до максимума с 2008 года Инвестиции, 13:47
Глава комитета Совфеда не увидел необходимости в дополнительном призыве Политика, 13:44
Что программисты думают о будущем ИТ-отрасли в России Экономика образования, 13:40
От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Pro, 13:39
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 13:37
Стойкие к хаосу: какие лидеры требуются сегодня бизнесу РБК +, 13:36
Путин встретится с главой Счетной палаты Кудриным Политика, 13:30
ЕСПЧ признал закон об иноагентах нарушающим права человека Политика, 13:28
ЦБ предложил дать россиянам возможность запретить выдавать себе кредиты Финансы, 13:24
Спортдиректор «Спартака» призвал не считать Ваноли предателем Спорт, 13:23
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:21
Пять книг, которые помогут наладить коммуникации в команде Pro, 13:15
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 13:14
Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию Экономика, 13:14
Политика ,  
0 

В Кремле назвали назначение Поклонской соответствовавшим ее пожеланию

По всей видимости, Поклонская получила предложение о работе, которую она хотела, заявили в Кремле. Накануне Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества, теперь она будет советником генпрокурора России
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Бывшей замглавы Россотрудничества Наталье Поклонской предложили занять пост советника генпрокурора в соответствии с ее пожеланием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По всей видимости, это было предложение, и это предложение соответствовало пожеланию самой Поклонской», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему она получила именно эту должность (цитата по «Интерфаксу»).

Поклонская сообщила о назначении в Генпрокуратуру и отказе от соцсетей
Политика
Наталья Поклонская

Поклонская — бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы. В октябре 2021-го была назначена послом в Кабо-Верде, но из-за смены «личных обстоятельств» в итоге туда не поехала. В феврале 2022 года получила должность замглавы Россотрудничества.

Накануне, 13 июня, через чуть больше чем четыре месяца президент Владимир Путин уволил Поклонскую с этого поста. Сама она сообщила, что указ главы государства связан с ее переходом на новую работу.

На следующий день после снятия с поста в Россотрудничестве Поклонскую назначили советником генпрокурора России. В новой должности Поклонская перестанет вести публичную деятельность, в том числе публиковать посты в соцсетях.

О смене работы Поклонской стало известно на фоне ряда ее высказываний, связанных с событиями на Украине. В частности, она назвала букву Z «символом трагедии и горя, потому что гибнут и русские солдаты», а также заявила об «общем горе» у российских и украинских матерей, которые не знают, где их сыновья.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Наталья Поклонская Генпрокуратура Кремль Дмитрий Песков
Материалы по теме
Поклонская сообщила о помощи беженцам из Украины в переезде в Россию
Политика
Начальник Поклонской поспорил с ней о значении буквы Z
Политика
Поклонская встретилась с матерями попавших в плен на Украине солдат
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter