Поклонская сообщила о переходе на другую работу
Указ об освобождении Натальи Поклонской с должности заместителя руководителя Россотрудничества связан с ее переходом на другую работу. Об этом Поклонская рассказала в своем Telegram-канале. Она не раскрыла, на какую должность переходит.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу», — написала Поклонская.
Кроме того, она выразила президенту благодарность «за поддержку и доверие».
Об увольнении Поклонской стало известно утром 13 июня. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
С 2012 по 2014 год Поклонская работала в украинской прокуратуре. 11 марта 2014 года она стала прокурором Автономной Республики Крым, а затем, когда Крым вошел в состав России, осталась прокурором российского Крыма до октября 2016 года.
В 2016 году Поклонская стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В октябре 2021 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.
В феврале 2022 года президент Путин своим указом назначил ее заместителем руководителя Россотрудничества. В апреле текущего года Поклонская стала членом Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.