Поклонская сообщила о переходе на другую работу

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Указ об освобождении Натальи Поклонской с должности заместителя руководителя Россотрудничества связан с ее переходом на другую работу. Об этом Поклонская рассказала в своем Telegram-канале. Она не раскрыла, на какую должность переходит.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу», — написала Поклонская.

Кроме того, она выразила президенту благодарность «за поддержку и доверие».

Об увольнении Поклонской стало известно утром 13 июня. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2012 по 2014 год Поклонская работала в украинской прокуратуре. 11 марта 2014 года она стала прокурором Автономной Республики Крым, а затем, когда Крым вошел в состав России, осталась прокурором российского Крыма до октября 2016 года.

В 2016 году Поклонская стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В октябре 2021 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.

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В феврале 2022 года президент Путин своим указом назначил ее заместителем руководителя Россотрудничества. В апреле текущего года Поклонская стала членом Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.