Поклонская рассказала об общем горе матерей и жен из России и Украины

Отсутствие информации о российских военных, находящихся на Украине — очень мучительно для их родных и близких, заявила Наталья Поклонская. Она отметила, что «с другой стороны» семьи чувствуют то же самое

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что встретилась с родными военнослужащих, которые находятся на Украине, судьба которых неизвестна. Она отметила, что эта неизвестность для их близких очень мучительна, и добавила, что «с другой стороны» семьи переживают то же самое.

«Речь идет о милосердии, ценности человеческой жизни. Прошу поддержать этих молодых девушек, матерей, детей, умоляющих вернуть их мужей, сынов и отцов, или хотя бы сообщить информацию, что с ними. Это общее горе, которое объединяет всех женщин, мам, детей — как из России, так и из Украины», — написала Поклонская в Telegram.

Она призвала публичных людей и артистов российско-украинской эстрады поддержать просьбу «вернуть всех домой» и «выступить единым фронтом за милосердие и сохранение человеческого лица без кровожадности». «Прекрасная Анджелина Джоли посетила Львов — она тоже женщина и мама. Поддержите всех таких же женщин и мам из России и Украины», — призвала Поклонская.

Она отметила, что не вмешивается в дела спецоперации, а просит о гуманности к людям. «Разобраться друг с другом, высказать обиды... Обзываться и убиваться можно отложить на «потом», — заявила Поклонская.

Она также уточнила, что все публикации на ее личных страницах — ее личное мнение как «публичного лица, экс-прокурора, экс-депутата и политика» и не является официальной позицией Россотрудничества.

Поклонская с начала военной операции на Украине неоднократно призывала россиян и украинцев отказаться от взаимной ненависти и «остановиться в этом безумии». Она назвала букву Z, которую российские военные наносят на технику в ходе спецоперации, символом трагедии и горя. «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда», — говорила она.

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Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Глава Россотрудничества Евгений Примаков после этого пообещал «сделать выводы». По словам Примакова, символы Z и V на военной технике стали «народным символом поддержки армии и освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований режима». «Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными», — заявил он.

Кроме того, Поклонская предостерегала власти обеих стран от преследования людей за выражение позиции по поводу сложившейся ситуации. Она сравнила происходящее с охотой на ведьм, которая не может закончиться «ничем хорошим».