Поклонская сообщила о назначении в Генпрокуратуру и отказе от соцсетей

По словам Натальи Поклонской, она стала советником генпрокурора. 13 июня президент Владимир Путин уволил ее с должности замглавы Россотрудничества, где она проработала чуть больше четырех месяцев

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — рассказала Поклонская.

13 июня президент Владимир Путин уволил ее с должности заместителя руководителя Россотрудничества. Она проработала в ведомстве чуть больше четырех месяцев. Поклонская позже пояснила, что ее увольнение связано со сменой места работы, но не уточнила, куда переходит.

Поклонская с начала 2000-х годов работала в прокуратуре Крыма. В марте 2014 года она стала прокурором республики, сохранив пост и после присоединения полуострова к России.

В 2016 году Поклонская вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она занимала должности заместителя председателя комитетов по безопасности и противодействию коррупции, по международным делам, а также возглавляла комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. В мае 2021 года Поклонская участвовала в праймериз «Единой России», но сняла свою кандидатуру.

В октябре 2021 года президент назначил ее чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде. Однако в эту африканскую страну она так и не поехала, объяснив отказ от должности личными обстоятельствами.

Читайте на РБК Pro Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи

В начале февраля Поклонская заняла пост замглавы Россотрудничества и занималась защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.