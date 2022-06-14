Поклонская сообщила о назначении в Генпрокуратуру и отказе от соцсетей
Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — рассказала Поклонская.
13 июня президент Владимир Путин уволил ее с должности заместителя руководителя Россотрудничества. Она проработала в ведомстве чуть больше четырех месяцев. Поклонская позже пояснила, что ее увольнение связано со сменой места работы, но не уточнила, куда переходит.
Поклонская с начала 2000-х годов работала в прокуратуре Крыма. В марте 2014 года она стала прокурором республики, сохранив пост и после присоединения полуострова к России.
В 2016 году Поклонская вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России». Она занимала должности заместителя председателя комитетов по безопасности и противодействию коррупции, по международным делам, а также возглавляла комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. В мае 2021 года Поклонская участвовала в праймериз «Единой России», но сняла свою кандидатуру.
В октябре 2021 года президент назначил ее чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде. Однако в эту африканскую страну она так и не поехала, объяснив отказ от должности личными обстоятельствами.
В начале февраля Поклонская заняла пост замглавы Россотрудничества и занималась защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.