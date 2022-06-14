Глава комитета Совфеда не увидел необходимости в дополнительном призыве

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, в армии «достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», призывать граждан дополнительно не потребуется

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, ранее командовавший Воздушно-космическими силами, не увидел необходимости в дополнительном призыве в армию из-за российской военной операции на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сказал Бондарев журналистам.

По его мнению, достижение целей операции — «вопрос времени». Российские войска не могут «двигаться семимильными шагами», заявил он. «Из-за того что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии», — добавил сенатор.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля. В этом году собираются призвать 134,5 тыс. человек. Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский заявлял, что весенний призыв не связан с военными действиями на Украине. В военной операции участвуют «исключительно офицеры и военнослужащие по контракту», говорил он.

В начале марта в российском Минобороны признали, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». Путин поручил прокурорам провести проверку и найти виновных. В начале июня военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что на Украину послали 600 срочников, их вернули назад «в кратчайшие сроки». К ответственности за это были привлечены 12 офицеров, сказал он.

До этого в Кремле исключили отправку в Донбасс добровольцев из России.

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В начале мая, перед празднованием Дня Победы, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова вероятность объявления мобилизации 9 мая, заявил: «Никакова». Он назвал «чушью» сообщения западных СМИ о том, что Путин собирается объявить мобилизацию в стране.

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