В Госдуме назвали слухами сообщения о подготовке мобилизации

Сообщения о подготовке мобилизации — это слухи, цель которых посеять панику среди населения, заявили в Госдуме. Ранее о планах российских властей объявить мобилизацию 9 мая сообщили источники CNN. В Кремле эти данные назвали чушью

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Для сообщений о якобы готовящейся в России всеобщей мобилизации нет никаких оснований, заявил «Интерфаксу» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Оснований для распространяемой информации о якобы готовящейся в РФ всеобщей мобилизации нет ни сейчас, ни в будущем», — сказал он. «Данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения», — сказал он.

О том, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию, сообщили источники CNN. По их словам, в День Победы президент Владимир Путин может официально объявить Украине войну, что позволит «полностью мобилизовать резервы России». Среди других вариантов российские власти рассматривают объявление о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, о наступлении на Одессу или «провозглашение о полном контроле над Мариуполем», добавили собеседники телеканала.

В Кремле сообщения о планах России объявить мобилизацию назвали не соответствующими действительности. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нет «никакой» вероятности того, что Москва 9 мая объявит войну. «Это чушь», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля. Украина после начала спецоперации объявила военное положение и ввела всеобщую мобилизацию.