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Поклонская сообщила о помощи беженцам из Украины в переезде в Россию

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Россотрудничество помогло семье из Украины, которая ранее переехала в Болгарию, перебраться в Россию. Об этом сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

«Сегодня удалось организовать переезд из Болгарии в Россию женщины с тремя детьми. Им пришлось оставить свой дом в Украине и находиться в Болгарии в статусе беженцев», — заявила она.

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Наталья Поклонская (в центре)

С начала российской военной спецоперации на Украине Поклонская в рамках Россотрудничества занимается гуманитарной миссией. В частности, она занимается доставкой медикаментов и организацией обмена военнопленных.

Один из таких обменов состоялся 21 апреля. По словам Поклонской, организовать обмен помогли уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и руководство Минобороны России.

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