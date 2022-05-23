Поклонская сообщила о помощи беженцам из Украины в переезде в Россию

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Россотрудничество помогло семье из Украины, которая ранее переехала в Болгарию, перебраться в Россию. Об этом сообщила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

«Сегодня удалось организовать переезд из Болгарии в Россию женщины с тремя детьми. Им пришлось оставить свой дом в Украине и находиться в Болгарии в статусе беженцев», — заявила она.

С начала российской военной спецоперации на Украине Поклонская в рамках Россотрудничества занимается гуманитарной миссией. В частности, она занимается доставкой медикаментов и организацией обмена военнопленных.

Один из таких обменов состоялся 21 апреля. По словам Поклонской, организовать обмен помогли уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и руководство Минобороны России.