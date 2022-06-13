Боррель оценил перспективы получения Украиной статуса кандидата в ЕС
Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться. Об этом в интервью Journal du Dimanche заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
«Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до вторжения России», — сказал Боррель (цитата по сайту официального журнала ЕС).
Глава европейской дипломатии напомнил, что «в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее» (саммит, на котором Брюссель начал процесс интеграции стран в ЕС, состоялся в 2003 году). «У одних получится [стать кандидатом], у других — нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?», — задался Боррель вопросом.
Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации в 2014 году. Стремление Украины в ЕС закреплено в Конституции страны с 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля. В мае власти страны передали Брюсселю заполненный опросник, что служит обязательным шагом в процессе присоединения к Евросоюзу. 8 июля Европарламент рекомендовал
Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в объединении.
Еврокомиссия планирует принять решение по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдавии и Грузии 17 июня. По данным источников Bloomberg, ЕК порекомендует предоставить Киеву статус кандидата «на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией». Если это произойдет, все равно потребуется согласие всех государств — членов Евросоюза. Лидеры собираются обсудить этот вопрос в Брюсселе 23–24 июня.
Зеленский в конце мая заявил, что большинство членов Евросоюза положительно относятся к тому, чтобы быстро предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в свою очередь сообщил, что не знает ни одной страны, которая бы активно выступала против этого решения. Однако ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к созданию «промежуточного статуса» для Украины и Молдавии. С похожим предложением — создать параллельную организацию, в которую могли бы вступить страны, стремящиеся стать частью Евросоюза — выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон (Кулеба заявил на это, что Украине не нужны «суррогаты» статуса кандидата в ЕС).
Кроме того, передавал Bloomberg, предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС не поддерживают Дания и Нидерланды. Германия, по данным агентства, предложила присвоить Украине «условный статус кандидата».