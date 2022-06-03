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На Украине предложили НАТО предоставить ей членство «де-факто»

По словам Резникова, Украина и так будет частью стратегии НАТО, поскольку она также представляет «часть восточного фланга Европы»
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

НАТО на саммите в июне следует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине «де-факто», а не «де-юре» членства в альянсе, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Reuters.

На этом саммите НАТО планирует принять новую стратегию.

«Я считаю, что если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей для этой стратегии», — сказал Резников на форуме GLOBSEC 2022 в Братиславе.

По его словам, Украина и так будет частью этой стратегии, поскольку у нее «есть часть восточного фланга Европы, восточного фланга стран НАТО, восточный фланг ЕС». «Я считаю, это будет беспроигрышный вариант для всех стран», — заявил министр.

Зеленский заявил, что «охладел» к вопросу членства Украины в НАТО
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Владимир Зеленский

Возможность вступления Украины в НАТО обсуждается как минимум последние десятилетия. В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к завершению конфликта в Донбассе, а в июне Зеленский призвал НАТО незамедлительно решить вопрос с членством страны в альянсе.

В Кремле неоднократно заявляли, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России, а само НАТО обвиняли в «накачке» Украины оружием и «вторжении» на территорию страны «со своей инфраструктурой». После переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, которые не дали видимого результата, Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент Владимир Путин объявил «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства и защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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После начала спецоперации украинские власти не раз призывали НАТО принять Украину в альянс. Однако в начале марта Зеленский заявил, что Киев «охладел» к этому вопросу. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину — альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. Мы никогда не будем умолять о чем-то на коленях, мы не будем такой страной, и я не стану таким президентом», — сказал он тогда.

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НАТО Минобороны Украины саммит
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