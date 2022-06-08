Депутат Госдумы Федоров предложил отменить признание независимости Литвы

Вильнюс, Литва (Фото: Christian Handl / imagebroker.com / Global Look Press)

Постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики принято незаконно, его следует отменить, законопроект об отмене внес в нижнюю палату депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров.

В пояснительной записке автор утверждает, что постановление о признании независимости Литвы «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР». Также отмечено, что в Литовской республике не прошел референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для решения всех спорных проблем.

«Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции России «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории,...», Постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 [о признании независимости Литовской республики] подлежит отмене», — говорится в документе.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Литвы.

Сам Федоров заявил ТАСС, что отмена постановления СССР о независимости Литвы позволит оспорить членство последней в НАТО, поскольку в альянсе не могут состоять спорные юридические субъекты. депутата возмущает, что Вильнюс «злоупотребляет своим статусом» и ухудшает отношения с Россией, а для диалога с НАТО и Литвой по поводу незаконности членства последней в блоке нужны правовые основания.

«В позапрошлом году на референдуме было принято решение [указать] в конституции, что мы правопреемники Советского Союза. Отсюда возникает необходимость урегулирования правовых отношений с тех времен, которые влияют на сегодняшнюю ситуацию», — считает Федоров.

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В Кремле заявили, что с этой законодательной инициативой не знакомы.

Госсовет СССР признал независимость Литвы 6 сентября 1991 года. В 2004 году страна стала членом Североатлантического альянса и Европейского союза.

В начале марта 2020 года президент Владимир Путин предложил отметить в Конституции, что Россия является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях и международных договорах. Эти поправки в числе прочих были внесены в Основной закон после голосования в июле 2020 года. За изменения, по данным ЦИК, выступили 77,92% голосовавших, а против них — 21,27%. Явка составила 67,97%.

В апреле 2014 года газета «Известия» сообщила, что депутаты Госдумы, в числе которых был и Федоров, направили официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием проверки обстоятельств распада Советского союза. Они рассчитывали также на возбуждение уголовного дела в отношении первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

В том же году Федоров призвал лишить музыканта Андрея Макаревича всех госнаград и званий после выступления последнего на территории Донбасса, занятой войсками Украины. До этого он утверждал, что Виктор Цой и группа «Кино» были одним из проектов ЦРУ по «развалу СССР». По словам Федорова, такую информацию ему предоставили некие сотрудники КГБ.

В июне 2015 Федоров вместе с однопартийцем Антоном Романовым направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой оценить легитимность Государственного совета СССР. Депутаты сочли, что решения Госсовета нанесли «громадный ущерб» стране и повлекли за собой, в том числе, «нарушение экономических связей с прибалтийскими республиками».

