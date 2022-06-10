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В Литве ответили единороссу предложением расторгнуть договор 1634 года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости республики. Депутат сейма Литвы Малдейкис ответил словами «Смоленск — это Литва»
Матас Малдейкис
Матас Малдейкис (Фото: из личного архива Матаса Малдейкиса)

Депутат сейма Литвы Матас Малдейкис в ответ на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Федорова отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости республики и заявил, что в таком случае Вильнюс может расторгнуть Поляновский мирный договор 1634 года, заключенный между Россией и Речью Посполитой по итогам Смоленской войны (1632–1634). Этот договор фиксировал границы между странами.

«Если Россия отзовет свое признание независимости Литвы 1991 года, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года», — написал Малдейкис в Twitter.

Страна в таком случае сможет потребовать от России «вернуть все оккупированные территории Великому княжеству». «Смоленск — это Литва!» — добавил парламентарий.

8 июня Федоров внес в Госдуму законопроект об отказе от признания Россией независимости Литвы. В пояснительной записке автор утверждает, что постановление об этом «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР». Кроме того, он указывает, что в республике не было референдума о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для решения всех спорных проблем.

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Депутат пояснил, что отмена решения СССР позволит оспорить членство Литвы в НАТО. Он напомнил, что Россия — правопреемник СССР. «Отсюда возникает необходимость урегулирования правовых отношений с тех времен, которые влияют на сегодняшнюю ситуацию», — считает Федоров.

В Кремле заявили, что не знакомы с этой инициативой.

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По итогам Поляновского мира Россия не смогла вернуть ряд территорий, утраченных в Смутное время, в том числе Смоленск. Однако новый король Польши Владислав IV отказался от претензий на московский престол.

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Теги
Елена Чернышова
Литва независимость депутат
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