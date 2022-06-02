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Война санкций ,  
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В Литве предложили ЕС создать механизм передачи Украине активов России

Глава литовского Минфина призвала Еврокомиссию искать правовые основания или создавать новые механизмы для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины *
Гинтаре Скайсте
Гинтаре Скайсте (Фото: Olivier Matthys / AP)

В Евросоюзе отсутствует юридический механизм взыскания замороженных активов России в пользу Украины для дальнейшего восстановления страны. Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в эфире радиостанции iniu Radijas.

«[Российские] активы находятся в странах, вводящих санкции, а значит деньги могут быть использованы, потому что они, мягко говоря, не на территории России. Военные репарации можно было бы взять с России за ущерб, нанесенный Украине, но это пока юридически не отрегулированный процесс», — подчеркнула глава Минфина Литвы (цитата по diena.lt).

По словам Скайсте, Еврокомиссия должна искать правовые основания для этого и, если их нет, создавать новые механизмы, чтобы российские средства можно было использовать.

Глава Минфина Литвы подчеркнула, что российские активы могли бы существенно поспособствовать восстановлению Украины.

Путин заявил, что «воровство чужих активов» до добра не доводит
Политика

С конца февраля Запад, в частности США, Великобритания и Евросоюз, неоднократно ужесточали санкции против России. Из-за ограничительных мер была заморожена почти половина ее золотовалютных резервов — около $300 млрд.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС ищет возможности использовать эти активы для восстановления Украины.

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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает.

«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — подчеркнул глава государства.

В Кремле предупредили, что будут считать изъятие российских активов «фактически прямым воровством». В Совфеде подчеркнули, что такое решение может вызвать ответные меры со стороны России, а также оттолкнет от США другие страны и инвесторов.

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