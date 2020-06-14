Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

В начале июня в соцсетях стали появляться сообщения о том, что производитель стройматериалов Acme Brick поставляет кирпичи участникам беспорядков в США. Компания с 2000 года принадлежит холдингу Berkshire Hathaway Уоррена Баффета

Витрина магазина Chanel в Нью-Йорке (Фото: Kathy Willens / AP)

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg. В начале июня в соцсетях стали появляться сообщения о том, что компания поставляет кирпичи для участников акций протеста.

Acme Brick базируется в Техасе. Компания была основана в 1891 году, к середине XX века она стала крупнейшим производителем кирпича в Соединенных Штатах. В августе 2000 года Acme Brick приобрел инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета.

1 июня Бритт Стоукс, директор по маркетингу Acme Brick, заметил в Twitter сообщение с обвинением в адрес компании. Пользователь опубликовал фотографию поддонов с кирпичами с логотипом Acme Brick и заявил, что компания намеренно оставила их для участников беспорядков на улице во Фриско, пригороде Далласа.

Стоукс отследил заказ и обнаружил, что речь идет о партии кирпичей, которую доставили ассоциации домовладельцев для ремонта забора. Эту информацию подтвердила местная полиция.