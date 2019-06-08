Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»

Президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны не участвовать в акциях протеста в случае подписания им указа о роспуске парламента

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Выступая перед журналистами в субботу утром, Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву. «Сегодня-завтра не выходите на протесты, не блокируйте здания парламента и правительства, президентуры, потому что ставка на то, чтобы вывести вас на улицу и внедрить несколько сотен провокаторов. Останьтесь дома, со своими семьями, с детьми. Не позволяйте превратить себя в пушечное мясо», — цитирует президента издание Point.

Заявление Додона связано с опубликованным накануне решением Конституционного суда Молдавии, подтвердившего необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство до 7 июня. Президент отметил, что не стал подписывать соответствующий указ и решил в понедельник проконсультироваться с представителями фракций. По его мнению, возможность компромисса еще существует.

«Будет признано такое голосование или нет? Очевидно, что внутри страны — нет», — добавил Додон. По его словам, не исключено, что Генеральная прокуратура возбудит уголовное дело против депутатов парламента, объяснив новое голосование по кандидатуре главы правительства попыткой государственного переворота.

Парламент Молдавии не может утвердить новое правительство с начала марта, то есть с начала своей работы в новом составе. Объясняется это тем, что ни союзные Додону социалисты, ни проевропейские Демократическая партия и альянс ACUM не могут создать коалиции для победы своего представителя. ДПМ и AСUM при этом уверены, что выбирать премьера они могут до 9 июня, поскольку именно в этот день истекает трехмесячный срок с момента подтверждения мандатов депутатов.