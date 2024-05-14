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Новое правительство 2024 ,  
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Совфед назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты

Сюжет
Новое правительство 2024
Сенаторы представили Путину три кандидатуры на пост главы Счетной палаты, он выбрал Ковальчука. Эта должность была вакантной с ноября 2022 года
Борис Ковальчук
Борис Ковальчук (Фото: council.gov.ru)

Совет Федерации назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты.

Ковальчук входил в список кандидатов в главы Счетной палаты, который был предложен президенту Советом Федерации. Помимо него в тройку входили сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина. Путин выбрал кандидатуру Ковальчука.

Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. С марта он был заместителем руководителя Контрольного управления президента. До этого возглавлял «Интер РАО». Также он трудился в корпорации «Росатом» и в департаменте приоритетных национальных проектов правительства. Ковальчук находится под санкциями Евросоюза и США.

Совфед отправил Путину представления по силовым министрам
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Фото:council.gov.ru

Должность главы Счетной палаты была вакантной с ноября 2022 года, с мая 2018-го ведомство возглавлял Кудрин, а его предшественницей была Татьяна Голикова.

В этот же день Совфед завершил двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств, которые выдвинул Путин. В частности, он предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел, Владимира Колокольцева — главой МВД, Александра Куренкова — главой МЧС. На должность министра обороны Путин выдвинул бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, а ранее занимавший этот пост Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности.

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Теги
Счетная палата Борис Ковальчук Совет Федерации

Недвижимость

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На будущее

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