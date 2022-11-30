Кудрин попрощался со Счетной палатой

Алексей Кудрин заявил, что работа в Счетной палате «дошлифовала» его опыт в правительстве

Алексей Кудрин возглавлял Счетную палату с мая 2018 года. Его новое место работы пока неизвестно. По данным РБК, 24 ноября он на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс»

Алексей Кудрин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Алексей Кудрин заявил, что четыре с половиной года работы в Счетной палате «дошлифовали его опыт работы в правительстве». Об этом он написал в телеграм-канале.

«4,5 года в Счетной палате, включая три года председательства в Международной организации высших органов аудита, были для меня очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который «дошлифовал» мой опыт работы в правительстве в нулевые годы. Позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять–двадцать лет назад», — отметил Кудрин.

По его словам, контрольный орган усилил аналитический подход, к аудиту финансов добавил аудит результатов, который сегодня «становится ветром в паруса современного госаудита». Он добавил, что Счетная палата ведет аудит подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью.

«Уверен, что подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства продолжат развиваться в Счетной палате и при следующем председателе», — заключил он.

Ранее 30 ноября Совет Федерации проголосовал за досрочное освобождение Кудрина от должности председателя Счетной палаты. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Кудрину успехов на новой работе, упомянув «Яндекс». «Алексей Леонидович, мы надеемся, что Совет Федерации с вашим приходом будет чаще в топ «Яндекса» [попадать] с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе», — сказала она.

Сам Кудрин новое место работы не называл, заявив лишь, что возьмет несколько дней, «чтобы собраться с мыслями».

Ранее источник РБК сообщал, что 24 ноября глава Счетной палаты на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс». Он должен занять должность в юрлице, которое объединит российские активы компании.

Кудрин с 2000 года 11 лет занимал пост министра финансов России. В 2011 году он сообщил о наличии разногласий с президентом Дмитрием Медведевым, после чего был отправлен в отставку. С 2016 по 2018 год он возглавлял Центр стратегических разработок. В мае 2018 года Кудрин перешел на пост председателя Счетной палаты.