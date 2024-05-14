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Новое правительство 2024 ,  
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Нарышкин заявил, что ряд западных политиков считают конфликт возможным

Нарышкин: ряд «политиков-евроатлантистов» считает возможным крупный конфликт
Сюжет
Новое правительство 2024
Цель таких политиков заключается в сокращении моральных, материальных и человеческих ресурсов противников Запада, заявил Нарышкин. Это произойдет, если западный блок посчитает это выгодным и безопасным, сказал он
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По данным Службы внешней разведки России, некоторые западные политику считают возможным широкомасштабный конфликт с Россией, заявил кандидат на должность директора СВР Сергей Нарышкин на пленарном заседании Совета Федерации.

«По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным, для того чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», — сказал он.

Это может произойти, если западный блок посчитает это выгодным и в достаточной степени безопасным, сказал Нарышкин. Он подчеркнул, что в мире существуют ответственные игроки, которые, объединившись, могут помешать развязыванию такого конфликта и «скатыванию ситуации в мире к хаосу, полномасштабному конфликту, в том числе с использованием ядерного оружия».

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Те политики, которые рассматривают возможность развязать такой конфликт в больших масштабах, рассчитывают возложить ответственность за него на Россию и «другие государства евразийского пространства», сказал журналистам Нарышкин по итогам слушаний в Совфеде, передает ТАСС.

Накануне глава МИДа Сергей Лавров заявил, что конференция по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии, как и другие дипломатические методы Запада, сводятся к формулированию ультиматума в адрес России. «Поэтому если Запад хочет биться на поле боя — пожалуйста», — сказал он. В январе Нарышкин предупреждал об увеличении риска провокаций в России из-за поражения Запада на территории Украины.

Днем 14 мая сенаторы единогласно приняли постановления, что консультации по предложенным главой государства кандидатурам на должности глав Минобороны, МЧС МВД, Минюста и МИДа признаны состоявшимися. Ведомства возглавят соответственно Андрей Белоусов, Александр Куренков, Владимир Колокольцев, Константин Чуйченко и Сергей Лавров. Постановление с сопроводительным письмом будет направлено президенту Владимиру Путину. Глава государства ранее предлагал назначить на должность директора СВР Нарышкина.

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