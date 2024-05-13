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Военная операция на Украине ,  
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Лавров ответил на угрозы победить Россию на поле боя

Лавров: если Запад хочет решить конфликт на поле боя — будет на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Если Запад хочет решать конфликт на поле боя — «пожалуйста», заявил Лавров. Он счел, что планы проведения мирной конференции по Украине в Швейцарии без России равнозначно ультиматуму
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Конференция по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии, как и остальные дипломатические методы Запада, сводятся к формулированию ультиматума в адрес России, заявил глава МИДа Сергей Лавров в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«[Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель сказал, что мы готовимся к конференции в Женеве и это мероприятие будет посвящено формуле Зеленского, все остальные инициативы исчезнут, сказал он, решая опять-таки за остальных. Поэтому если Запад хочет биться на поле боя — пожалуйста», — сказал Лавров.

Министр привел в пример и слова финского президента Александра Стубба, который назвал швейцарскую конференцию важным шагом на пути победы над Россией и ее ослабления для предотвращения будущих угроз. Лавров подчеркнул: «Вы знаете эти страшилки, которые они напридумывали и постоянно тиражируют».

Речь идет об интервью, которое финский президент дал на днях немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Он выразил надежду, что в 2025 году ситуация позволит найти «путь к соглашению» между Москвой и Киевом. «Но мы еще не там. Единственный путь к миру лежит через поле боя», — сказал Стубб. Достичь мира, уверен он, получится только при выполнении нескольких условий: «Одним из них является территория. Я понимаю, что это ключевой вопрос для [президента Украины Владимира] Зеленского. Кроме того, нужны жесткие гарантии безопасности — например, в рамках членства в ЕС или НАТО», — добавил финский лидер.

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«Швейцария как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше она действительно была мирной страной и на ее территории проводились различные конференции, поскольку эта нейтральная площадка была удобна всем. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины», — резюмировал глава российского МИДа.

Мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня, она пройдет в швейцарском Бюргенштоке. Россию туда не пригласили. По задумке Зеленского, российская делегация будет приглашена позднее, чтобы принять согласованный мирный план. МИД Швейцарии объяснил, что урегулирование без участия Москвы невозможно, но на данном этапе она не приглашена, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс. Кроме того, Россия «неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», добавили в ведомстве.

«Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров», — указывал российский президент Владимир Путин.

Москва и Киев выражают готовность к дипломатическому решению конфликта, но выдвигают неприемлемые друг для друга условия. Украинские власти требуют возвращения границ между двумя странами на 1991 год и вывода российских войск. Российские власти отказываются обсуждать любые мирные инициативы, где бы за Россией не признавался суверенитет над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Сергей Лавров МИД Украина Жозеп Боррель Швейцария мирные переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, и.о. министра иностранных дел России
21 марта 1950 года
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