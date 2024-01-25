Нарышкин предупредил о провокациях из-за «поражения» Запада на Украине

Нарышкин: Запад, проигрывая на Украине, готов на разные провокации против России

Сергей Нарышкин (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Риск провокаций в России возрастает из-за «поражения» Запада на территории Украины, но их действие будет кратковременно, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока», — сказал Нарышкин.

При этом действие таких провокаций и их продолжительность будут очень кратковременны, так как в современном мире, как отметил глава СВР, «любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной».

По его словам, спровоцированный Западом кризис на Украине «дает массу примеров», что США, Великобритания и их союзники могут пойти на «самые гнусные провокации», чтобы изменить ход событий в свою пользу.

В конце декабря 2023 года Минобороны России, комментируя обстрел украинскими военными центра Белгорода, заявило, что Киев попытался таким образом спровоцировать Москву на подобные действия. Так Украина пытается «отвлечь внимание от поражений на фронте», отметили в ведомстве.

ВСУ обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. Погибли 14 человек, включая двоих детей, еще 108 человек получили ранения, в том числе 15 детей.