Генконструктор стратегических ракет «Булава» ушел с поста директора МИТ

Юрий Соломонов ушел с поста директора института по собственному желанию, он останется генеральным конструктором стратегических ракет

Юрий Соломонов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Генеральный конструктор ракетных комплексов «Ярс» и баллистической ракеты для подводных лодок «Булава» Юрий Соломонов покинул должность гендиректора Московского института теплотехники (МИТ), на которую был назначен 25 декабря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе института.

«Его место займет предыдущий директор Сергей Пономарев», — рассказал собеседник.

«Соломонов, назначенный президентом генеральным конструктором стратегических ракетных комплексов, сосредоточит свои усилия на создании новых изделий», — рассказал источник ТАСС и добавил, что тот ушел с административного поста по собственному желанию.

Президент Владимир Путин в январе 2015 года подписал указ о генеральном конструкторе вооружений. Он тогда пояснил, что «генеральные конструктора возглавят работу по созданию стратегически важных систем вооружения и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному обеспечению проектов». По словам президента, в России будут работать не более 20 конструкторов.