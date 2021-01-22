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Общество ,  
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Генконструктор стратегических ракет «Булава» ушел с поста директора МИТ

Юрий Соломонов ушел с поста директора института по собственному желанию, он останется генеральным конструктором стратегических ракет
Юрий Соломонов
Юрий Соломонов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Генеральный конструктор ракетных комплексов «Ярс» и баллистической ракеты для подводных лодок «Булава» Юрий Соломонов покинул должность гендиректора Московского института теплотехники (МИТ), на которую был назначен 25 декабря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе института.

«Его место займет предыдущий директор Сергей Пономарев», — рассказал собеседник.

«Соломонов, назначенный президентом генеральным конструктором стратегических ракетных комплексов, сосредоточит свои усилия на создании новых изделий», — рассказал источник ТАСС и добавил, что тот ушел с административного поста по собственному желанию.

Владимир Путин подписал указ о генеральном конструкторе вооружений
Политика

Президент Владимир Путин в январе 2015 года подписал указ о генеральном конструкторе вооружений. Он тогда пояснил, что «генеральные конструктора возглавят работу по созданию стратегически важных систем вооружения и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному обеспечению проектов». По словам президента, в России будут работать не более 20 конструкторов.

Соломонов был назначен генеральным конструктором по стратегическим твердотопливным ракетам в мае 2015 года. 

Он родился в 1945 году в Москве. В 1969-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), после чего два года служил офицером в РВСН. С 1971 года работает в Московском институте теплотехники, который занимается созданием твердотопливных ракет. На заводе прошел путь от инженера до директора и генерального конструктора.

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Ранее Соломонов уже совмещал посты генерального директора и генерального конструктора МИТ, но затем их разделили, отмечает ТАСС. В боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» разработки и производства корпорации во главе с этим институтом. В МИТ также были разработаны межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок «Булава».

Авторы
Майя Бобенко, Владислав Гордеев
ракеты генеральный конструктор директор
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