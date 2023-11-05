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Крейсер «Император Александр III» выполнил испытательный пуск «Булавы»

Крейсер «Император Александр III» выполнил тестовый пуск баллистической ракеты
Пуск «Булавы» прошел в штатном режиме, сообщили в Минобороны. В результате испытания будет принято решение о включении «Императора Александра III» в состав Военно-морского флота России
Фото: Пресс-служба Северного флота / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Северного флота / РИА Новости

Подводный крейсер «Император Александр III» провел успешный запуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщило Минобороны России.

Пуск провели из акватории Белого моря, ракеты поразили цели на полигоне Кура на Камчатке. В министерстве уточнили, что стрельба прошла в штатном режиме. «Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район», — говорится в публикации.

Минобороны добавило, что этот пуск — элемент испытаний «Императора Александра III», после которого руководство примет решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота (ВМФ).

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» — серийный корабль, который оснащен 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года.

Корабль построен производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». В настоящее время на вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А», один завершает испытания и еще три строятся.

«Булава» — российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, предназначенная для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», куда входят «Князь Владимир» и «Владимир Мономах». Максимальная дальность «Булавы» — 9,3 тыс. км. Запуски таких ракет проводятся с 2004 года. Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года отметил, что это оружие «ощутимо повышает возможности ядерных морских сил» российского флота.

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Россия регулярно проводит пуски баллистических ракет. Так, 25 октября, силы ядерного сдерживания запустили баллистические ракеты «Ярс» и «Синева», отработав нанесение ответного «массированного ядерного удара». «Ярс» выпустили с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке.

Путин летом 2023 года назвал применение ядерного оружия «теоретически возможным» при угрозе территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию России, однако он подчеркнул, что в настоящее время «нет такой необходимости».

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Теги
София Шошина
баллистическая ракета крейсер Камчатка пуск Минобороны Булава «Булава» Александр III
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