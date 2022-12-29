Путин по видео поучаствовал в поднятии флага на атомной подлодке «Генералиссимус Суворов»

Путин по видеосвязи поучаствовал в поднятии флага на атомной подлодке

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в поднятии флага на новых кораблях, принимаемых в состав Военно-морского флота, сообщила пресс-служба Кремля.

Судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

Одновременно с поднятием флага на кораблях в Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III».

Путин заявил, что подводные и надводные корабли оснастили современными системами навигации, связи и гидроакустики, а также высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

По словам президента, баллистические ракеты «Булава», стоящие на вооружении «Генералиссимуса Суворова», «ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил». Путин также отметил высокую эффективность кораблей «Град» (носителей крылатых ракет «Калибр» и «Оникс») при решении боевых задач в Сирии и на Украине. Проект «Анатолий Шлемов» в свою очередь считается одной из самых успешных российских разработок в надводном кораблестроении, подчеркнул президент.